Eintrachts Zweite verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

Siegerfoto SpVgg Eintracht Erfurt II – Foto: Jonas Hempel

Mit einem Auswärtssieg verabschieden sich die Fußballer der SpVgg Eintracht Erfurt II in die Winterpause. Zugleich war es das letzte Spiel der Hinrunde. Der Gegner waren die Sport-Freunde Marbach II, die Tabelle hatte ein klares Spiel vorhergesagt - Eintracht hatte 17 Punkte nach 10 Spielen und stand auf Tabellenplatz 3 und die Marbacher konnten bisher nicht ihre PS auf die Straße bringen und standen auf Platz 11 nach 8 Spielen mit 6 Punkten.

Spätestens beim ertönen des Anpfiffes war dies alles vergessen, es wurde zu einem sehr umkämpften Spiel mit einigen vereinzelten guten Chancen auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten standen aber die Defensivreihen stabil und ließen oft nur Distanzschüsse zu. Der Halbzeitstand bestätigte auch das Spiel - 0:0! In der Halbzeitpause kam dann wie erwartet kein Wechsel zustande und es ging erstmal weiter womit es aufgehört hat. Dann zur 58.Minute der Dreifachwechsel der Marbacher brachte etwas Schwung rein in das Spiel, vermutlich aber nicht der gewollte. Kurz nach diesen Wechsel entwicklte die Eintracht eine Dynamik und kam vor allem durch Julius Götzl (Nr. 9) zu einigen Topchancen, wo viele Zuschauer schon den Ball oft drin gesehen haben.