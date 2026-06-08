Eintrachts U23 treibt Kaderplanung weiter voran

– Foto: André Nückel

Die Personalplanungen bei Eintracht Braunschweigs U23 schreiten voran. Mit Robin Placinta, Luis Karaqi und Nachwuchsspieler Arda Aksac bleiben drei Akteure an Bord, während Emil Strauch und Maxim Root den Verein verlassen.

Besonders die Entwicklung von Arda Aksac wird an der Hamburger Straße aufmerksam verfolgt. Der Offensivspieler aus der U19 soll schrittweise an den Herrenbereich herangeführt werden und künftig dauerhaft zum U23-Kader gehören.

Nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen arbeitet Eintracht Braunschweig II weiter am Kader für die kommende Saison. Nun stehen die nächsten Personalentscheidungen fest: Robin Placinta, Luis Karaqi und Arda Aksac haben ihre Verträge verlängert und werden auch künftig für die U23 auflaufen.

Auch Robin Placinta bleibt ein wichtiger Baustein der Mannschaft. Der technisch versierte Offensivspieler soll künftig noch mehr Verantwortung übernehmen. „Robin ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir erwarten, dass er noch mehr Verantwortung übernimmt und seine Qualitäten weiterhin gewinnbringend für die Mannschaft einbringt“, sagte Reichel.

„Arda bringt viel Potenzial mit und wir wollen ihn in der U23 gezielt bei seiner weiteren Entwicklung begleiten“, erklärte Sportkoordinator Ken Reichel.

Mit Luis Karaqi setzt die Eintracht zudem auf Kontinuität auf der rechten Abwehrseite. Der 19-Jährige wurde in der vergangenen Saison durch eine langwierige Muskelverletzung zurückgeworfen, überzeugte jedoch zuvor in der Vorbereitung. „Luis hat in der Vorbereitung gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Die Verletzung war für ihn natürlich sehr unglücklich und hat seine Entwicklung zunächst gebremst“, so Reichel.

Abschied für Strauch und Root

Neben den Vertragsverlängerungen stehen auch zwei weitere Abgänge fest. Torhüter Emil Strauch wird den Verein nach einer Saison verlassen. Nach gemeinsamer Einschätzung bietet ein Wechsel die beste Möglichkeit, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und die eigene Entwicklung voranzutreiben.

Besonders emotional fällt der Abschied von Maxim Root aus. Der Defensivspieler verbrachte mehr als zehn Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht und durchlief zahlreiche Jugendmannschaften, ehe ihm der Sprung in die U23 gelang.

„Maxim ist ein Beispiel für den Weg, den wir uns im Nachwuchsleistungszentrum wünschen. Er hat alle Stationen bei Eintracht durchlaufen, sich stets in den Dienst des Vereins gestellt und einen enormen Aufwand betrieben, um seinen Traum vom Profifußball zu verfolgen“, würdigte Reichel die Verdienste des Verteidigers.

Mit Root verliert die U23 einen langjährigen Identifikationsspieler, während Strauch nach neuen Perspektiven sucht.

Parallel zu den Personalentscheidungen steht inzwischen auch der Rahmen für die neue Spielzeit fest. Die Oberliga Niedersachsen startet am Wochenende des 8. und 9. August 2026 in die Saison 2026/27. Gegner und Spielort der Braunschweiger U23 stehen derzeit noch nicht fest.

Bis dahin wollen die Verantwortlichen die Trainersuche abschließen und die Kaderplanung weiter vorantreiben. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison damit bereits auf Hochtouren.