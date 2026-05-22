Eintrachts U23 stellt die Weichen für die neue Saison

– Foto: Horst Vogler

Nach dem gesicherten Verbleib in der Oberliga Niedersachsen treibt Eintracht Braunschweig II die Planungen für die kommende Spielzeit voran. Neben der Suche nach einem neuen Cheftrainer stehen erste Zu- und Abgänge bereits fest.

Ken Reichel, der die Mannschaft zunächst interimistisch und anschließend bis Saisonende als Cheftrainer betreute, bleibt dem Nachwuchsleistungszentrum in seiner Funktion als Koordinator Sport NLZ & Übergang erhalten. Der ehemalige Profi verantwortet aktuell sowohl die Trainersuche als auch die Kaderplanung.

Mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag hat Eintracht Braunschweig II die sportliche Grundlage für die kommende Saison geschaffen. Nun richtet sich der Blick auf die personelle und strukturelle Planung der neuen Spielzeit.

Bereits verpflichtet wurden Torhüter Flynn Schönmottel und Offensivspieler Akram-Dine Mohamadou. Schönmottel wechselt vom Oberliga-Absteiger Lupo Martini Wolfsburg nach Braunschweig und bringt laut Reichel neben seiner Ausbildung beim VfL Wolfsburg auch Erfahrung aus der Regionalliga mit.

„Wir haben erste gute Gespräche mit verschiedenen Kandidaten geführt. Diese werden wir in den kommenden Wochen weiter konkretisieren und abschließen“, erklärte Reichel zur Suche nach einem neuen Cheftrainer.

„Er ist ein großgewachsener Torwart, der auch mit dem Ball am Fuß gute Qualitäten besitzt. Er wird bei uns um die interne Nummer eins konkurrieren“, sagte Reichel.

Mit Mohamadou verpflichtet die Eintracht zudem einen offensivstarken Spieler vom MTV Wolfenbüttel. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Saison elf Treffer. „Wir hatten ihn dauerhaft im Blick und frühzeitig den Kontakt aufgenommen. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit ihm einen torgefährlichen Spieler verpflichten konnten“, so Reichel.

Auch mehrere Spieler aus dem bisherigen Kader bleiben der U23 erhalten. Verteidiger Andrej Schlothauer verlängerte ebenso wie Amer Buljubasic und Marvin Awuah. Reichel hob insbesondere die Entwicklung von Schlothauer hervor: „Er hat bereits gezeigt, dass er über sehr gute Qualitäten verfügt, die uns weiterhelfen.“

Bei Buljubasic verwies der Sportkoordinator auf dessen starke Phase vor der Verletzung. „Amer hat nach anfänglichen Schwierigkeiten mit sieben Treffern in sieben Spielen einen echten Lauf entwickelt“, sagte Reichel.

Darüber hinaus wird Offensivspieler Ali Altay künftig fest zum U23-Kader gehören. Der 18-Jährige sammelte bereits erste Einsätze in der Oberliga Niedersachsen.

Mehrere Abgänge nach Saisonende

Parallel stehen mehrere personelle Abgänge fest. Enes Günduz, Kacper Szczerba, Ole Matthias, Jarno Engler und Ricardo Wagner gehören künftig nicht mehr zum Kader. Matteo Mazzone verlässt den Verein zudem in Richtung USA, wo er ein Stipendium annehmen wird. Auch Adem Sipic kehrt nach seiner Leihe zum MLS-Klub Nashville SC zurück.

Damit beginnt bei Eintracht Braunschweig II nach dem knapp gesicherten Klassenerhalt der personelle Umbruch. Ziel bleibt es, die Mannschaft nach zwei schwierigen Jahren in der Oberliga künftig stabiler aufzustellen.