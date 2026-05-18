Eintrachts U23 sichert Klassenerhalt am letzten Spieltag

– Foto: Horst Vogler

Eintracht Braunschweig II hat den Verbleib in der Oberliga Niedersachsen am letzten Spieltag aus eigener Kraft gesichert. Gegen Schlusslicht Lupo Martini Wolfsburg setzte sich die Mannschaft verdient mit 2:0 durch.

Lange Zeit tat sich die U23 der Eintracht jedoch schwer. Wolfsburg verteidigte kompakt und hielt die Partie in der ersten Halbzeit offen. “Erste Halbzeit haben wir noch gut dagegen gehalten”, sagte Lupos Teammanager Tahar Gritli nach dem Spiel. “Den einen oder anderen Warnschuss abgelassen, aber zweite Halbzeit sind wir nicht mehr so gefährlich vor das Tor gekommen.”

Eintracht Braunschweig II hat am letzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen den Klassenerhalt perfekt gemacht. Gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten Lupo Martini Wolfsburg (15 Punkte) gewann die Mannschaft mit 2:0 und beendet die Saison mit 38 Punkten auf Rang zwölf.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Braunschweig den Druck. In der 67. Minute erzielte Sipic das erlösende 1:0 für die Gastgeber. Der Treffer veränderte die Partie spürbar, Wolfsburg verlor zunehmend den Zugriff.

Besonders Torhüter Lukas Brettschneider hielt die Gäste mit mehreren Paraden im Spiel. “Lukas Brettschneider hat durch einige Paraden die Niederlage nicht höher fallen lassen. Stark auf der Linie und im Eins-gegen-Eins immer der Gewinner gewesen”, erklärte Gritli. “Bei beiden Toren war er aber machtlos.”

Mazzone sorgte schließlich in der 81. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Parallel gewann der MTV Wolfenbüttel sein Spiel in Rehden noch mit 2:1, wodurch Braunschweig zwingend auf einen eigenen Sieg angewiesen war.

Trainer Ken Reichel sprach nach dem Abpfiff von einem verdienten Erfolg: “Wir wollten das Ding heute unbedingt aus eigener Kraft ziehen.” Zwar habe das zwischenzeitliche Parallel-Ergebnis etwas Druck genommen, dennoch sei die Mannschaft mit dem klaren Ziel in die Partie gegangen, früh in Führung zu gehen. “Aber wir haben uns in der ersten Halbzeit relativ schwer getan, da waren wir sehr ungenau und unsauber in vielen Aktionen”, sagte Reichel.

Wolfsburg verabschiedet sich aus der Oberliga

Für Lupo Martini Wolfsburg endet die Saison mit dem Abstieg. Die Mannschaft schließt die Spielzeit mit lediglich 15 Punkten auf Rang 15 ab. Gritli verwies nach der Partie auf die grundlegenden Probleme der vergangenen Monate: “Was unser Manko die ganze Saison über war, dass wir im letzten Drittel nicht so gefährlich waren, war heute auch der Fall. Man ist zwar bemüht, aber leider am Ende zu wenig.”

Zum Abschluss zog der Teammanager ein nüchternes Fazit: “Wir verabschieden uns aus der Oberliga.”

Braunschweig hingegen konnte nach einer schwierigen Saison den Ligaverbleib sichern. Reichel erinnerte daran, dass die Mannschaft nach den ersten zehn Spielen lediglich vier Punkte auf dem Konto hatte. “Dass wir nach vier Punkten aus den ersten zehn Spielen so zurückkommen und am Ende 38 Punkte haben, ist schon eine brutale Qualität”, sagte der Trainer. “Es zeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.”

Nach zwei knappen Klassenerhalten in Folge soll der Blick künftig nach oben gehen. Die unmittelbare Erleichterung über den gesicherten Verbleib in der Oberliga überwog am Sonntagabend jedoch deutlich.