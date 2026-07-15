Eintrachts U23 komplettiert Trainerteam und bindet Leistungsträger

Eintracht Braunschweig II hat eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Oberliga-Saison getroffen. Nachdem Uwe Möhrle bereits als neuer Cheftrainer vorgestellt worden war, ist nun auch die vakante Position des Co-Trainers besetzt. Marlon Wichmann übernimmt künftig die Rolle des Assistenten. Der 21-Jährige arbeitete bereits bei BW Lohne mit Möhrle zusammen und sammelte anschließend als Trainer der U19 weitere Erfahrungen. Nun folgt die erneute Zusammenarbeit an der Hamburger Straße.

Ken Reichel, Koordinator Sport NLZ & Übergang, sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die Entwicklung der Mannschaft. „Marlon ist ein sehr junger, wissbegieriger Trainer. Er hat mit Uwe bereits in Lohne zusammengearbeitet und dort anschließend die U19 übernommen. Uns war es wichtig, jemanden zu verpflichten, der inhaltlich gute Arbeit macht und mit dem Cheftrainer harmoniert. Da haben wir mit Marlon jemanden gefunden, der diese Anforderungen in alle Richtungen erfüllt. Für uns und für die Mannschaft ist das ein guter Schritt.“ Ziegele und Renner bleiben der U23 erhalten Auch auf Spielerseite setzt die Eintracht auf Kontinuität. Mit Raffael Ziegele und Jona Renner haben zwei Akteure ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und werden weiterhin zum Kader der U23 gehören.