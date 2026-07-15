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Eintrachts U23 komplettiert Trainerteam und bindet Leistungsträger
Marlon Wichmann wird Co-Trainer – Ziegele und Renner verlängern ihre Verträge
Die Kader- und Personalplanung bei Eintracht Braunschweigs U23 schreitet weiter voran. Mit Marlon Wichmann erhält Cheftrainer Uwe Möhrle einen neuen Co-Trainer. Zudem bleiben Raffael Ziegele und Jona Renner der Oberliga-Mannschaft erhalten.
Eintracht Braunschweig II hat eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Oberliga-Saison getroffen. Nachdem Uwe Möhrle bereits als neuer Cheftrainer vorgestellt worden war, ist nun auch die vakante Position des Co-Trainers besetzt.
Marlon Wichmann übernimmt künftig die Rolle des Assistenten. Der 21-Jährige arbeitete bereits bei BW Lohne mit Möhrle zusammen und sammelte anschließend als Trainer der U19 weitere Erfahrungen. Nun folgt die erneute Zusammenarbeit an der Hamburger Straße.
Ken Reichel, Koordinator Sport NLZ & Übergang, sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die Entwicklung der Mannschaft. „Marlon ist ein sehr junger, wissbegieriger Trainer. Er hat mit Uwe bereits in Lohne zusammengearbeitet und dort anschließend die U19 übernommen. Uns war es wichtig, jemanden zu verpflichten, der inhaltlich gute Arbeit macht und mit dem Cheftrainer harmoniert. Da haben wir mit Marlon jemanden gefunden, der diese Anforderungen in alle Richtungen erfüllt. Für uns und für die Mannschaft ist das ein guter Schritt.“
Ziegele und Renner bleiben der U23 erhalten
Auch auf Spielerseite setzt die Eintracht auf Kontinuität. Mit Raffael Ziegele und Jona Renner haben zwei Akteure ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und werden weiterhin zum Kader der U23 gehören.
Verteidiger Ziegele und Mittelfeldspieler Renner gehörten bereits in der vergangenen Saison zum Aufgebot der Braunschweiger und sollen auch künftig eine wichtige Rolle im Oberliga-Team einnehmen.
Mit der Besetzung des Trainerteams sowie den weiteren Vertragsverlängerungen nimmt der Kader für die Saison 2026/27 zunehmend Konturen an. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt treiben die Verantwortlichen die Planungen konsequent voran und schaffen frühzeitig personelle Klarheit für die bevorstehenden Aufgaben in der Oberliga Niedersachsen.