Eintrachts U23 besteht Härtetest gegen Bremens Meister

In der entscheidenden Phase der Vorbereitung präsentierte sich Eintracht Braunschweigs U23 offensiv effizient. Gegen den Blumenthaler SV, den amtierenden Meister der Oberliga Bremen, erzielten die Braunschweiger drei Treffer und trennten sich am Ende mit einem leistungsgerechten 3:3. Akram-Dine Mohamadou brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. Nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich stellte Jona Renner in der 28. Minute per Strafstoß den Vorsprung wieder her. Kurz vor der Pause erhöhte Amer Buljubasic auf 3:3 beziehungsweise markierte den dritten Braunschweiger Treffer der Partie (44.).

Für Cheftrainer Uwe Möhrle stand dabei weniger das Ergebnis als vielmehr die Belastungssteuerung im Mittelpunkt. Bis auf Torhüter Flynn Schönmottel, der die Partie komplett von der Bank verfolgte, kamen sämtliche verfügbaren Spieler zum Einsatz. Zwischen den Pfosten erhielt Profi-Leihgabe Nick Bodon über die volle Spielzeit das Vertrauen. Generalprobe noch offen Mit dem Remis setzte die U23 ihre intensive Vorbereitungsphase fort und sammelte gegen einen ambitionierten Gegner weitere Wettkampfpraxis. Der Test gegen den Bremer Oberligameister galt als wichtiger Gradmesser wenige Tage vor dem Start in die neue Oberliga-Saison.