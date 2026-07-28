Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Eintrachts U23 besteht Härtetest gegen Bremens Meister
3:3 gegen den Blumenthaler SV – Möhrle gibt nahezu dem gesamten Kader Spielpraxis
Wenige Tage vor dem Saisonauftakt hat Eintracht Braunschweigs U23 einen weiteren anspruchsvollen Test absolviert. Gegen den Blumenthaler SV, Meister der Oberliga Bremen, erkämpfte sich die Mannschaft von Uwe Möhrle ein 3:3 und sammelte wichtige Erkenntnisse für den Pflichtspielstart.
In der entscheidenden Phase der Vorbereitung präsentierte sich Eintracht Braunschweigs U23 offensiv effizient. Gegen den Blumenthaler SV, den amtierenden Meister der Oberliga Bremen, erzielten die Braunschweiger drei Treffer und trennten sich am Ende mit einem leistungsgerechten 3:3.
Akram-Dine Mohamadou brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. Nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich stellte Jona Renner in der 28. Minute per Strafstoß den Vorsprung wieder her. Kurz vor der Pause erhöhte Amer Buljubasic auf 3:3 beziehungsweise markierte den dritten Braunschweiger Treffer der Partie (44.).
Für Cheftrainer Uwe Möhrle stand dabei weniger das Ergebnis als vielmehr die Belastungssteuerung im Mittelpunkt. Bis auf Torhüter Flynn Schönmottel, der die Partie komplett von der Bank verfolgte, kamen sämtliche verfügbaren Spieler zum Einsatz. Zwischen den Pfosten erhielt Profi-Leihgabe Nick Bodon über die volle Spielzeit das Vertrauen.
Generalprobe noch offen
Mit dem Remis setzte die U23 ihre intensive Vorbereitungsphase fort und sammelte gegen einen ambitionierten Gegner weitere Wettkampfpraxis. Der Test gegen den Bremer Oberligameister galt als wichtiger Gradmesser wenige Tage vor dem Start in die neue Oberliga-Saison.
Eigentlich sollte zum Abschluss der Vorbereitung noch ein weiterer Test gegen den MTV Wolfenbüttel stattfinden. Nach dessen kurzfristiger Absage suchen die Braunschweiger jedoch noch nach einem Ersatzgegner für die Generalprobe.
Der Pflichtspielauftakt ist bereits terminiert: Am 9. August startet die Mannschaft von Uwe Möhrle mit einem Heimspiel gegen den Lüneburger SK in die neue Spielzeit der Oberliga Niedersachsen.