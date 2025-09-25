Eintrachts U17 kommt ins FC-Sportfeld

Welch ein schöner Anblick für alle FCS-Fans. In der DFB-Nachwuchsliga Gruppe F staht das Team des 1. FC Saarbrücken einen Platz vor der SV Elversberg und zwei Ränge vor Eintracht Frankfurt. Und die Hessen kommen am Samstag (13 Uhr, FC-Sportfeld, Camphauser Str.) nach Saarbrücken. "Wir haben in unserem Wohnzimmer ein Heimspiel gegen einen renommierten Gegner, wir wissen aber die Tabelle zu lesen. Wir haben jetzt eines der wohl stärksten Teams zu Hause und spielen dann noch gegen den Karlsruher SC und den 1. FC Kaiserslautern, die beide vor uns stehen. Das musss man im Hinterkopf haben. Dennoch gehen wir auch gegen Frankfurt so ins Spiel als wenn wir es gewinnen wollen. Wir haben zuletzt auch gesehen, wie wichtig es ist, defensiv stabil zu stehen, haben da deshalb wenig geändert. Bis auf zwei leicht angeschlagene Spieler, die hoffentlich am Samstag eingesetzt werden können, sind alle dabei. Wir können jetzt während den Spielen reagieren und eventuell umstellen. Wir sehen die positive entwicklung der vergangenen Monate und wollen da am Samstag weiter machen. Deshalb wird sich defensiv nicht viel ändern, weil wir da schon eine gewisse Stabilität hatten und wenige Gegentore kassieren wollen. Die Tabellenlage ist sowieso aus Saarbrücker Sicht mit Vorsicht zu genießen, nach vorne ist der abstand groß, der Vorsprung vor Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden beträgt hingegen nur vier Punkte.