Eintracht zieht sich in die Klosterpforte zurück
Kurztrainingslager soll Integration und Fokus vor den kommenden Aufgaben stärken
Eintracht Braunschweig nutzt die Woche für einen Tapetenwechsel. Die Profimannschaft reist von Dienstag bis Donnerstag in ein kurzfristig angesetztes Kurztrainingslager in die Klosterpforte nach Harsewinkel-Marienfeld. Abseits des gewohnten Umfelds will der Zweitligist gezielt an Abläufen arbeiten und den Teamzusammenhalt stärken.
Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Kader spürbar verändert hat. Mehrere Transferbewegungen prägten den Januar, vier Neuzugänge stießen erst spät zur Mannschaft. Die sportliche Leitung sieht daher Handlungsbedarf.
Fokus auf Integration und Abläufe
Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel beschreibt die Maßnahme als bewusst gesetzten Impuls: „Der Januar war durch mehrere Transferbewegungen geprägt, zudem sind vier Neuzugänge erst sehr spät zur Mannschaft gestoßen. Uns ist es daher wichtig, bewusst Zeit am Stück und außerhalb des täglichen Umfelds zu haben.“
In der Klosterpforte soll nun in ruhiger Atmosphäre gearbeitet werden. Ziel ist es, taktische Inhalte zu vertiefen, Automatismen zu festigen und insbesondere die neuen Spieler schneller ins bestehende Gefüge zu integrieren.
Teamgeist als zusätzlicher Faktor
Neben der inhaltlichen Arbeit steht auch der mannschaftliche Zusammenhalt im Mittelpunkt. „Gleichzeitig wollen wir als Gruppe enger zusammenrücken und den Fokus klar auf die kommenden Aufgaben richten“, betont Kessel.
Mit dem Kurztrainingslager setzt die Eintracht damit nicht nur auf sportliche Feinjustierung, sondern auch auf einen mentalen Neustart – gebündelt, konzentriert und fernab des Tagesgeschäfts in Braunschweig.