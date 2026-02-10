Eintracht zieht sich in die Klosterpforte zurück

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Kader spürbar verändert hat. Mehrere Transferbewegungen prägten den Januar, vier Neuzugänge stießen erst spät zur Mannschaft. Die sportliche Leitung sieht daher Handlungsbedarf.

Fokus auf Integration und Abläufe

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel beschreibt die Maßnahme als bewusst gesetzten Impuls: „Der Januar war durch mehrere Transferbewegungen geprägt, zudem sind vier Neuzugänge erst sehr spät zur Mannschaft gestoßen. Uns ist es daher wichtig, bewusst Zeit am Stück und außerhalb des täglichen Umfelds zu haben.“