Eintracht zieht die Fans ins Stadion

Heppenheim. Die Alten Herren des FC Starkenburgia Heppenheim bleiben dieser Tage in Bewegung. Am Mittwoch Sieg im Kreispokalfinale gegen den FV Biblis, am Donnerstag Zeltaufbau im Starkenburg-Stadion, wo am Freitag die Traditionself der Frankfurter Eintracht im Rahmen der Aktion „Eintracht in der Region“ ihre Visitenkarte abgibt. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Die Heppenheimer, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Vereinsbestehen feiern, erwarten zum Jubiläums-Höhepunkt mehr als 2000 Zuschauer. Karten werden noch an der Abendkasse angeboten, so Johannes Schäfer vom Starkenburgia-Orga-Team. Die Kasse hat ab 16 Uhr geöffnet.