Eintracht will mit der SG Wald-Michelbach II in der A-Liga starten

Wald-Michelbach. Das wochenlange Warten auf Ergebnisse hat ein Ende: Eintracht Wald-Michelbach verzichtet nach seinem Gruppenliga-Rückzug auf eine eigene Mannschaft in der Kreisoberliga Bergstraße. Stattdessen geht sie mit Nachbar SG Wald-Michelbach eine Spielgemeinschaft ein. Sie soll als SG Eintracht Wald-Michelbach II in der A-Liga starten. Auch beim FC Sportfreunde Heppenheim hat sich nach dem Rückzug etwas bewegt im Hinblick auf die Saison 2025/26. Die Hintergründe lest Ihr im Plus-Artikel auf Echo online.