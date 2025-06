Eintracht Wetzlar legt im Hinspiel der Relegation vor

In der Relegation um die Fußball-A-Liga hat Eintracht Wetzlar den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Im Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Oruc Yildirim gegen die gastgebende SG Nauborn/Laufdorf mit 2:0 (1:0). Die Elf von Coach Konstantin Kühnl besitzt vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (19 Uhr) in Dalheim damit schlechte Karten im Kampf um den Aufstieg.