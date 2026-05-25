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Ligabericht
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Eintracht Wetzlar bleibt dank krasser Torflut in der A-Liga
Teaser KLA WETZLAR: +++ Ausgerechnet am letzten Spieltag der Fußball A-Liga zeigt der Traditionsclub seine beste Saisonleistung. Die Spvgg. Lemp bietet indes noch einmal ein spannendes letztes Spiel +++
Wetzlar. Schon vor dem letzten Spieltag der Fußball-A-Liga Wetzlar waren die großen Entscheidungen gefallen: Der VfB Aßlar stand als Meister fest, Werdorf, das kampflos zu drei Punkten gegen Niederbiel kam, darf in der Relegation um den Aufstieg kämpfen, für die TSG Dorlar heißt es Abschied nehmen. Für die größte Überraschung sorgte deshalb Eintracht Wetzlar. Ausgerechnet am letzten Spieltag zeigte der Traditionsclub seine beste Saisonleistung, führte nach nur neun Minuten bereits mit 4:0 gegen die Zweite der SG Waldsolms, machte am Ende das Dutzend voll und durfte nebenbei auch noch den Klassenerhalt feiern.