Eintracht Wetzlar bleibt dank krasser Torflut in der A-Liga

Eintracht Wetzlars Maliki Barry (r., hier gegen Werdorfs Manuel Habeck Lopes) steuerte zwei Treffer zum Schützenfest gegen Waldsolms II bei. (Archivfoto) © Peter Bayer

Wetzlar. Schon vor dem letzten Spieltag der Fußball-A-Liga Wetzlar waren die großen Entscheidungen gefallen: Der VfB Aßlar stand als Meister fest, Werdorf, das kampflos zu drei Punkten gegen Niederbiel kam, darf in der Relegation um den Aufstieg kämpfen, für die TSG Dorlar heißt es Abschied nehmen. Für die größte Überraschung sorgte deshalb Eintracht Wetzlar. Ausgerechnet am letzten Spieltag zeigte der Traditionsclub seine beste Saisonleistung, führte nach nur neun Minuten bereits mit 4:0 gegen die Zweite der SG Waldsolms, machte am Ende das Dutzend voll und durfte nebenbei auch noch den Klassenerhalt feiern.