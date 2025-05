Eintracht Wandlitz - BW Wriezen: Offensivfeuerwerk nach der Pause

Lange sah es in der ersten Halbzeit nach einem engen Spiel aus, doch kurz vor der Pause platzte der Knoten: Steven Marx brachte die Gastgeber in der 44. Minute in Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff schlug Wandlitz mit voller Wucht zu. Paul Roller erhöhte in der 47. Minute auf 2:0, nur sechs Minuten später traf Tim Simon zum 3:0. Jeremiah René Werner ließ in der 55. Minute das vierte Tor folgen – binnen elf Minuten hatte Wandlitz die Partie entschieden.

Auch in der Schlussphase blieb die Offensive der Hausherren gnadenlos. Tim Simon traf in der 87. Minute zum zweiten Mal, Martin Paasche setzte mit dem 6:0 in der 89. Minute den Schlusspunkt eines dominanten Auftritts.

Wandlitz steht nach dem klaren Heimerfolg nun bei 35 Punkten und hat sich deutlich von den unteren Rängen abgesetzt. Für Wriezen dagegen war es nach dem 0:4 gegen Prenzlau die zweite deutliche Niederlage in Folge. Mit 32 Punkten ist das Team Zwölfter, hat aber den Anschluss vorerst verloren.