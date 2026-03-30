Eintracht Wald-Michelbach wird aufgelöst

Wald-Michelbach. Es war ein Ende in Harmonie und Eintracht: Der „harte Kern der Mitglieder“ des SV Eintracht Wald-Michelbach (Vorsitzender Rütger Alexander) hat bei der turnusgemäßen Hauptversammlung am Freitagabend die Auflösung des 1956 gegründeten Vereins beschlossen. Wie im Vorfeld von Alexander erwartet, war niemand der Mitglieder - 14 waren gekommen - bereit, ein Vorstandsamt zu übernehmen.
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Die Konsequenz: Der bisherige geschäftsführende Vorstand mit Alexander und Kassenwart/Schriftführer Joachim Kurz bleibt im Amt, beruft demnächst eine außerordentliche Versammlung ein, welche unter anderem einen Liquidator einsetzt, der den Verein binnen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von einem Jahr abwickelt, sodass er aus dem Vereinsregister gestrichen werden kann.
Dank an Etienne Imsirovic und Seppl D‘Apuzzo
Der Zweite Vorsitzende Etienne Imsirovic ist nicht mehr an Bord. Er trat am Freitagabend zurück. „Wir müssen ihm dankbar sein, dass er als junger Mann eingesprungen ist“, sagte Alexander. Ein Dank ging ebenso an Seppl D’Apuzzo, der sich Jahrzehnte für die Eintracht engagiert hatte: „Während andere sich dezent zurückgezogen haben, hat er sich trotz Krankheit in den Dienst des Vereins gestellt.“