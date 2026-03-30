Eintracht Wald-Michelbach wird aufgelöst Beim 1956 gegründeten Verein war kein Mitglied mehr bereit, ein Vorstandsamt zu übernehmen von Markus Karrasch · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Vorsitzender Rütger Alexander (rechts) und Kassierer Joachim Kurz bilden den geschäftsführenden Vorstand von Eintracht Wald-Michelbach, dessen Mitglieder für die Auflösung gestimmt haben. – Foto: Melitta Ernst

Wald-Michelbach. Es war ein Ende in Harmonie und Eintracht: Der „harte Kern der Mitglieder“ des SV Eintracht Wald-Michelbach (Vorsitzender Rütger Alexander) hat bei der turnusgemäßen Hauptversammlung am Freitagabend die Auflösung des 1956 gegründeten Vereins beschlossen. Wie im Vorfeld von Alexander erwartet, war niemand der Mitglieder - 14 waren gekommen - bereit, ein Vorstandsamt zu übernehmen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die Konsequenz: Der bisherige geschäftsführende Vorstand mit Alexander und Kassenwart/Schriftführer Joachim Kurz bleibt im Amt, beruft demnächst eine außerordentliche Versammlung ein, welche unter anderem einen Liquidator einsetzt, der den Verein binnen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von einem Jahr abwickelt, sodass er aus dem Vereinsregister gestrichen werden kann.