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Eintracht Wald-Michelbach vor dem endgültigen Aus
Hat Eintracht Wald-Michelbach noch eine Zukunft? Am Freitag entscheidet sich das Schicksal des seit 70 Jahren bestehenden Vereins: Fortbestand oder Auflösung
von Markus Karrasch · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Dem SV Eintracht Wald-Michelbach droht das endgültige Aus. – Foto: Mara Wolf (Archiv)
Wald-Michelbach. Der Letzte macht die Tür zu: Wenn sich am Freitagabend bei der Hauptversammlung von Eintracht Wald-Michelbach (19 Uhr, Clubheim) niemand findet, der bereit ist, einen Posten im Vorstand zu übernehmen, gehen im Jahr des 70. Vereinsbestehens die Lichter aus. In diesem Fall „werde ich wahrscheinlich in der Mitgliederversammlung für eine Auflösung des Vereins plädieren“, kündigt der Vorsitzende Rütger Alexander an. Die Auflösung müsste dann formal bei einer weiteren Mitgliederversammlung beschlossen werden, die dann auch über das Vereinsvermögen entscheidet.