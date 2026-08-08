Eintracht verstärkt U23 mit Mittelfeldspieler aus der 3. Liga 19-Jähriger kommt auf Leihbasis vom TSV Havelse und kann auch in der Defensive eingesetzt werden von red · Gestern, 17:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Kurz vor dem Saisonstart hat Eintracht Braunschweig seine U23 noch einmal personell verstärkt. Tyron Joe Uchenna Ohaji wechselt vom TSV Havelse für ein Jahr auf Leihbasis nach Braunschweig. Die Löwen haben sich zudem eine Kaufoption für den 19-Jährigen gesichert.

Eintracht Braunschweig hat die Kaderplanung seiner zweiten Mannschaft vor dem Start der Oberliga Niedersachsen weiter ergänzt. Ohaji kommt aus dem Nachwuchs des TSV Havelse und war zuletzt auf dem Sprung in den Drittligakader des Vereins. Der 19-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, kann nach Angaben der Eintracht aber auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Mit seiner Körpergröße und Physis soll er dem Team von Cheftrainer Uwe Möhrle zusätzliche Optionen verleihen.

„Tyron ist gerade aus der U19 bei Havelse in den Drittligakader gekommen. Er ist uns im vergangenen Jahr sehr positiv aufgefallen“, sagte Ken Reichel, Koordinator Sport NLZ & Übergang auf der Homepage des Vereins. „Tyron ist sehr großgewachsen, bringt eine gewisse Körperlichkeit mit und kann als Sechser oder Innenverteidiger spielen.“ Kaufoption für den Nachwuchsspieler Die Vereinbarung gilt zunächst für die Saison 2026/27. Darüber hinaus sicherte sich Eintracht Braunschweig eine Kaufoption für Ohaji. Der Spieler ist nach Angaben des Vereins bereits unmittelbar für die U23 spielberechtigt.