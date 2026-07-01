Eintracht verstärkt die linke Seite: HSV-Profi kommt per Leihe

Der ehemalige U21-Nationalspieler wechselt für eine Saison mit Kaufoption nach Braunschweig. Der 25-Jährige soll mit seiner Bundesliga-Erfahrung und seinem starken linken Fuß neue Impulse setzen.
Eintracht Braunschweig treibt die Kaderplanung für die kommende Zweitliga-Saison weiter voran und hat mit Noah Katterbach einen erfahrenen Neuzugang für die linke Abwehrseite verpflichtet. Der 25-Jährige wird für zunächst ein Jahr vom Hamburger SV ausgeliehen. Darüber hinaus sicherten sich die Löwen eine Kaufoption. Katterbach wird künftig die Rückennummer 3 tragen.
Der Linksverteidiger stammt aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln, bei dem ihm zur Saison 2019/20 der Sprung in den Profifußball gelang. Während seiner Zeit bei den Rheinländern sammelte er zusätzlich Spielpraxis auf Leihbasis beim FC Basel und beim Hamburger SV, ehe er Anfang 2024 fest zu den Hanseaten wechselte.
Trotz seines vergleichsweise jungen Alters bringt Katterbach bereits reichlich Erfahrung mit nach Braunschweig. In seiner bisherigen Karriere absolvierte er 40 Bundesligaspiele, 25 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie 21 Partien in der Schweizer Super League. Hinzu kommen zehn internationale Auftritte in der UEFA Conference League und deren Qualifikation. Außerdem lief der Defensivspieler von der U16 bis zur U21 insgesamt 35-mal für die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften auf.
Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sieht auf der Vereinshomepage im Neuzugang eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft. „Mit Noah verpflichten wir einen Spieler, der bereits auf höchstem Niveau wertvolle Erfahrungen gesammelt hat.“
Besonders die fußballerischen Qualitäten des Linksfußes hätten den Ausschlag gegeben. „Er ist ein moderner Außenverteidiger, der sowohl auf der Linie als auch im Halbraum seine Stärken einbringen kann. Mit seiner Spielintelligenz und seinen Qualitäten am Ball findet er immer wieder gute Lösungen und passt damit hervorragend zu unserer Spielidee.“
Darüber hinaus soll Katterbach mit seinem starken linken Fuß auch bei Standards und in Offensivaktionen Akzente setzen sowie seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen.
Nach einer sportlich schwierigen Phase blickt der Neuzugang mit großer Motivation auf seine Aufgabe in Braunschweig. „Die vergangenen Monate waren für mich sportlich nicht ganz leicht, umso glücklicher bin ich, dass der Wechsel geklappt hat und ich in Braunschweig die Möglichkeit bekomme, wieder eine wichtige Rolle zu spielen.“
Mit dem Wechsel zur Eintracht möchte Katterbach den nächsten Schritt machen und sich wieder dauerhaft auf hohem Niveau etablieren. Die Löwen gewinnen mit dem ehemaligen U21-Nationalspieler einen variabel einsetzbaren Außenverteidiger, der sowohl sportlich als auch mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle im Team von Lars Kornetka übernehmen soll.