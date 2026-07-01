Eintracht verstärkt die linke Seite: HSV-Profi kommt per Leihe Noah Katterbach kommt per Leihe vom HSV von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der ehemalige U21-Nationalspieler wechselt für eine Saison mit Kaufoption nach Braunschweig. Der 25-Jährige soll mit seiner Bundesliga-Erfahrung und seinem starken linken Fuß neue Impulse setzen.

Eintracht Braunschweig treibt die Kaderplanung für die kommende Zweitliga-Saison weiter voran und hat mit Noah Katterbach einen erfahrenen Neuzugang für die linke Abwehrseite verpflichtet. Der 25-Jährige wird für zunächst ein Jahr vom Hamburger SV ausgeliehen. Darüber hinaus sicherten sich die Löwen eine Kaufoption. Katterbach wird künftig die Rückennummer 3 tragen. Der Linksverteidiger stammt aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln, bei dem ihm zur Saison 2019/20 der Sprung in den Profifußball gelang. Während seiner Zeit bei den Rheinländern sammelte er zusätzlich Spielpraxis auf Leihbasis beim FC Basel und beim Hamburger SV, ehe er Anfang 2024 fest zu den Hanseaten wechselte.

Erfahrung aus Bundesliga und internationalem Wettbewerb Trotz seines vergleichsweise jungen Alters bringt Katterbach bereits reichlich Erfahrung mit nach Braunschweig. In seiner bisherigen Karriere absolvierte er 40 Bundesligaspiele, 25 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie 21 Partien in der Schweizer Super League. Hinzu kommen zehn internationale Auftritte in der UEFA Conference League und deren Qualifikation. Außerdem lief der Defensivspieler von der U16 bis zur U21 insgesamt 35-mal für die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften auf. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sieht auf der Vereinshomepage im Neuzugang eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft. „Mit Noah verpflichten wir einen Spieler, der bereits auf höchstem Niveau wertvolle Erfahrungen gesammelt hat.“