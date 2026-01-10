Eintracht: Versöhnliches von Stotter-Start bis Schluss-Spurt

Schlappen und Schnalzer: Die deutlichste Saisonniederlage kassierte die SGE beim 0:5 im wenig geliebten Kandel. Für die meisten Treffer sorgte das Nahe-Derby, das die Bad Kreuznacher 6:4 gegen die SG Hüffelsheim gewannen. Das Beste kam eben auch hier zum Schluss. Für den höchsten Saisonerfolg sorgte derweil das 4:1 gegen Schlusslicht TuS Steinbach.

Effgen: "Ein Spiel wie gegen Hüffelsheim ist nicht alltäglich und steht am Ende einer Entwicklung, die im September begann. Es ist Ergebnis der harten Trainingsarbeit."

Stotter-Start und Schluss-Spurt: Dank einer gehörigen Kraftanstrengung ging es dann doch einigermaßen entspannt in die Winterpause. Mit fünf Siegen (6:4 gegen Hüffelsheim, 2:1 gegen TSG Bretzenheim, 2:0 gegen Basara Mainz, 4:1 gegen TuS Steinbach und 3:1 gegen VfB Bodenheim) aus den letzten sechs Duellen 2025 hangelte sich die Eintracht aus dem Tabellenkeller heraus. Zuvor hatten die Blau-Weißen zehn Spiele auf ein Erfolgserlebnis gewartet, punkteten nur bei fünf Unentschieden.

Effgen: "Gründe liegen auf der Hand. Durch den Neuanfang brauchten wir Zeit, unsere Arbeit wurde aber belohnt. Ein halbes Dutzend Spieler hat bei uns das Verbandsliga-Debüt gefeiert."

Abteilung Attacke und Abwehr-Angst: 33 Treffer - 1,6 im Schnitt pro Spiel. Ganz okay, aber die Offensivabteilung hat in der Hinrunde viel liegengelassen. Im gleichen Zeitraum klingelte es 38 Mal im eigenen Kasten und zeigt, dass defensiv öfters die Abstimmung fehlte.

Effgen: "Da drehen wir uns im Kreis mit der personellen Neuausrichtung. Kontinuität und Siege waren der Schlüssel zum Erfolg. Hoffentlich auch mit Blick auf die Rückrunde."