Eintracht: Versöhnliches von Stotter-Start bis Schluss-Spurt

Bad Kreuznach. 16 Spiele, 20 Punkte, Platz neun. Nicht überragend, aber durchaus im Soll ist die Halbjahresbilanz der Bad Kreuznacher in einer schwierigen Verbandsliga. In den Vorjahren lief es zum gleichen Zeitpunkt mit Platz vier (2024/25: 16 Spiele, 30 Punkte) und Platz drei (23/24: 15/27) deutlich besser. Wie konnte es dazu kommen? Ein von Eintracht-Trainer Thorsten Effgen kommentierter Rückblick auf eine interessante Hinrunde.
Sause zuhause, Pleiten auf Reisen: Während die Mannschaft im frisch aufgehübschten Nahe-Stadion in zehn Auftritten 18 ihrer 20 Punkte holte (fünf Siege, drei Unentschieden), ist auf fremdem Geläuf durchaus Luft nach oben. Von ihren – zugegebenermaßen erst – sechs Reisen brachte die Eintracht nämlich gerade einmal zwei Unentschieden (3:3 in Herxheim, 2:2 in Bretzenheim) mit – die zweitschwächste Bilanz aller Verbandsligisten.
Effgen: "Wir haben weniger auswärts gespielt, das verzerrt. Dennoch gibt es wenig zu beschönigen, dass wir zulegen können. Aber: Das 2:3 in Pirmasens war schon sehr unglücklich."
Schlappen und Schnalzer: Die deutlichste Saisonniederlage kassierte die SGE beim 0:5 im wenig geliebten Kandel. Für die meisten Treffer sorgte das Nahe-Derby, das die Bad Kreuznacher 6:4 gegen die SG Hüffelsheim gewannen. Das Beste kam eben auch hier zum Schluss. Für den höchsten Saisonerfolg sorgte derweil das 4:1 gegen Schlusslicht TuS Steinbach.
Effgen: "Ein Spiel wie gegen Hüffelsheim ist nicht alltäglich und steht am Ende einer Entwicklung, die im September begann. Es ist Ergebnis der harten Trainingsarbeit."
Stotter-Start und Schluss-Spurt: Dank einer gehörigen Kraftanstrengung ging es dann doch einigermaßen entspannt in die Winterpause. Mit fünf Siegen (6:4 gegen Hüffelsheim, 2:1 gegen TSG Bretzenheim, 2:0 gegen Basara Mainz, 4:1 gegen TuS Steinbach und 3:1 gegen VfB Bodenheim) aus den letzten sechs Duellen 2025 hangelte sich die Eintracht aus dem Tabellenkeller heraus. Zuvor hatten die Blau-Weißen zehn Spiele auf ein Erfolgserlebnis gewartet, punkteten nur bei fünf Unentschieden.
Effgen: "Gründe liegen auf der Hand. Durch den Neuanfang brauchten wir Zeit, unsere Arbeit wurde aber belohnt. Ein halbes Dutzend Spieler hat bei uns das Verbandsliga-Debüt gefeiert."
Abteilung Attacke und Abwehr-Angst: 33 Treffer - 1,6 im Schnitt pro Spiel. Ganz okay, aber die Offensivabteilung hat in der Hinrunde viel liegengelassen. Im gleichen Zeitraum klingelte es 38 Mal im eigenen Kasten und zeigt, dass defensiv öfters die Abstimmung fehlte.
Effgen: "Da drehen wir uns im Kreis mit der personellen Neuausrichtung. Kontinuität und Siege waren der Schlüssel zum Erfolg. Hoffentlich auch mit Blick auf die Rückrunde."
Tore und Gefahr: Der mit 17 Treffern erfolgreichste Angreifer der Vorsaison, Gianni Auletta, schießt jetzt Basara Mainz in die Erfolgsspur. Dadurch lastet mehr Verantwortung auf Deniz Darcan. Nach 15 Treffern 2024/25 hat der Kapitän zur aktuellen Saisonhalbzeit auch schon wieder elf Mal genetzt. Die weiteren 22 Tore verteilen sich auf zehn Kicker, von denen Edis Sinanovic mit sechs Treffern die meiste Gefahr, vor allem auch als Vorbereiter bei Standardsituationen, ausstrahlte.
Effgen: "Das war erwartbar. Auf Deniz lastet mehr Druck. Und Edis macht, was er machen soll. Schön ist, dass sich viele Spieler die weiteren Tore teilen."
Einsatz und Zeiten: Insgesamt schickte der SGE-Coach 24 Akteure aufs Feld. Einziger Leo Blenske stand in allen Spielen in der Startformation. Dass er jede Minute absolvierte, verhinderte nur eine Gelb-rote Karte gegen Waldalgesheim und ein Wechsel in 87. Minute gegen den SV Morlautern.
Effgen: "Leo weiß, was mir wichtig ist. Auch er hatte starke und schwache Phasen. Dennoch wächst er schon mit 22 Jahren in eine Führungsrolle unserer Abwehr. Aber auch die Entwicklung etwa von Lennart Drees oder Marvin Heinrich freut mich."
Foul statt fair: Mit Abstand liegt die Eintracht wieder auf dem letzten Platz der Fairness-Wertung. Neben 38 Gelben Karten zogen die Schiedsrichter bislang auch vier Ampelkarten (bei vier Zeitstrafen) und zweimal glatt Rot. Bereits in der Vorsaison lagen die Kreuznacher auf dem letzten Platz, da – allerdings in 32 Partien – neben drei Spielern auch dreimal die Offiziellen eine Rote Karte sahen. Schon im ersten Jahr nach Wiederaufstieg hatte man den drittletzten Platz belegt.
Effgen: "Diese Statistik ist unschön, aber auch ein wenig verzerrt. Von Außen nehmen wir die Dinge inzwischen mit mehr Ruhe hin und gehen mit gutem Beispiel voran. Ich hoffe, dass die Spieler dies umsetzen, habe aber nicht den Eindruck, dass sie unfair zu Werke gehen. Viel ist der Unerfahrenheit geschuldet - und der Leidenschaft."
Winter-Wechsel-Wochen: Zwei Akteure verlassen sicher die SGE vor der Rückrunde. Erkan Akcan wird sich dem FC Schmittweiler-Callbach anschließen. Zudem geht Luca Chirivi ebenfalls in die Landesliga West – nämlich zum TuS Hackenheim.
Effgen: "Wir hatten einen guten Austausch mit Hackenheim, vielleicht sieht man sich ja im Sommer schon wieder. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgänge ist gering. Aber auch Zugänge sind eher unwahrscheinlich. Und: Mika Brunswig fällt bis April aus, weilt in Kanada."
Eindruck und Ausblick: Es wird die schwierigste Saison nach Wiederaufstieg in die Verbandsliga. Vor allem ist die Konkurrenz enorm stark, zudem muss die Eintracht erneut großen Herausforderungen trotzen. Die Bad Kreuznacher werden bei bis zu vier Absteigern bis kurz vor Rundenende zwingend punkten müssen, letztlich aber den Klassenverbleib sichern.
Effgen: "Wir sind jetzt ins Punkten gekommen, werden aber auch weiter punkten müssen. In der Rückrunde gilt es, schnell anzuknüpfen. Möglichst rasch noch einmal 20 Punkte – das wäre toll."