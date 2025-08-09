Eintracht verpflichtet Torhüter Kastrati

– Foto: Sportfotografie Rostam

Eintracht Braunschweig verpflichtet mit Elhan Kastrati einen neuen Schlussmann und komplettiert damit sein Torwartteam. Der 28-jährige Albaner spielte zuletzt in der Serie B (2. Liga in Italien). Kastrati unterschreibt in der Löwenstadt bis zum 30. Juni 2027 und erhält die Rückennummer 13.

Elhan Kastrati (2. Februar 1997; 1,89 Meter) wechselte als 16-Jähriger aus seiner Heimat Albanien nach Italien und spielte dort bei mehreren Vereinen. Der Torhüter kommt bislang unter anderem auf 168 Spiele in der Serie B, auch in Albaniens erster Liga hütete er in 32 Partien das Tor. Kastrati ist aktueller albanischer Nationalspieler, für die A-Nationalmannschaft seiner Heimat lief er bislang in drei Partien auf. „Wir freuen uns, mit Elhan Kastrati unser Torwart-Quartett zu komplettieren. Elhan ist im besten Torwart-Alter, war in den vergangenen Jahren Stammtorwart in der italienischen Serie B und hat dort starke Leistungen gezeigt. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten zeichnet ihn seine mentale Stärke und sein Ehrgeiz aus. Man spürt sein Feuer für die Aufgabe hier bei uns“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Elhan Kastrati ergänzt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut. Eintracht ist ein Traditionsverein und hat tolle Fans. Ich freue mich auf volle Stadien, laute Stimmung und meine neue Aufgabe hier in Braunschweig. Ich will meinen Beitrag leisten, damit wir erfolgreich sind.“ Auf der Torhüterposition gibt es eine weitere Entscheidung. Torhüter Marko Rajkovacic erhält bei Eintracht Braunschweig einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2026. Der 25-Jährige wechselte im Sommer vom Schweizer Verein FC Collina d'Oro in die Löwenstadt und war ursprünglich für den Trainings- und Spielbetrieb in der U23-Mannschaft eingeplant. Rajkovacic durfte jedoch die Sommervorbereitung bei den Profis absolvieren. Der Schweizer bleibt nun Teil des Profikaders, ist für den Spielbetrieb aber weiterhin vornehmlich für die U23 eingeplant.