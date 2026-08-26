Eintracht verpasst erneuten Pokalcoup gegen Arnstadt Vor zwei Jahren hatte der FSV Eintracht Hildburghausen den SV 09 Arnstadt im Pokal noch überraschend bezwungen. In der Neuauflage - diesmal im Werner-Bergmann-Stadion - blieb der erneute Coup jedoch aus. von André Hofmann · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Igel

Gegen den Vorjahres-Vizemeister der Thüringenliga unterlag die Eintracht knapp mit 2:3. Dabei zeigte Hildburghausen über weite Strecken eine ordentliche Leistung. Zwei Unachtsamkeiten und fehlende Abstimmung auf dem Platz machten letztlich den Unterschied.

Roth sorgt für Traumstart Schon nach sechs Minuten wurde deutlich, dass die Arnstädter bei gegnerischen Standards auf schnelle Gegenstöße lauerten. Bei der ersten Ecke der Eintracht positionierten sich gleich zwei Gästeakteure an der Mittellinie. Nach dem abgewehrten Ball ging es tatsächlich schnell nach vorne. Im Zwei-gegen-zwei war ein Arnstädter nur durch ein Foul zu stoppen, Elias Mitzenheim sah dafür früh die Gelbe Karte. Die erste richtig gefährliche Aktion gehörte anschließend dennoch den Gastgebern – und brachte gleich die Führung. Ali Imedashvili setzte sich im Strafraum stark durch und behauptete den Ball an der Außenlinie. Maxi Schneider blieb ebenfalls in Ballbesitz und legte für Kevin Roth auf. Der Hildburghäuser nahm aus rund 16 Metern Maß und zirkelte den Ball sehenswert ins obere linke Eck. 1:0 – ein Auftakt nach Maß.

Arnstadt zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt. Felix Schwerdt verpasste den schnellen Ausgleich zunächst per Kopf nur knapp. Wenig später machte es der Angreifer besser. Nach einem Fehlpass im Hildburghäuser Spielaufbau zog Schwerdt ab. Julius Geyling konnte den Aufsetzer zwar noch abwehren, gegen Patrick Hädrichs Nachschuss ins leere Tor war der Eintracht-Keeper jedoch machtlos. Gäste übernehmen das Kommando Nach dem 1:1 übernahm Arnstadt zunehmend die Kontrolle. Nach einer halben Stunde hatte Hildburghausen Glück, als ein Freistoß der Gäste nicht konsequent geklärt wurde und ein Arnstädter plötzlich völlig frei vor dem Eintracht-Tor auftauchte. Nur wenig später wurde es erneut brenzlig. Ben-Luca Kunz kam frei vor Geyling zum Abschluss, setzte das Leder allerdings über die Querlatte. Hildburghausen hatte zu diesem Zeitpunkt kaum noch Entlastung und kam bis zur Pause zu keiner nennenswerten weiteren Torannäherung. So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen, obwohl Arnstadt nach dem Ausgleich das bessere und strukturiertere Spiel zeigte.