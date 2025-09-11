Eintracht Verlautenheide und FC Hürth wollen weiße Weste wahren

Nach zwei Spieltagen stehen mit Verlautenheide, Hürth und Aufsteiger Fliesteden drei Teams verlustpunktfrei an der Spitze. Der kommende Spieltag verspricht richtungsweisende Partien im Kampf um Punkte und Positionen – vom Aufstiegsaspiranten bis zum Abstiegskandidaten. Besonders im Fokus stehen das Heimspiel von Eilendorf gegen Hürth sowie Breinigs Auftritt gegen Schlusslicht Glesch-Paffendorf.

Zülpich überzeugte beim 4:1 gegen Teveren, während Lich-Steinstraß bislang ungeschlagen blieb. Beide Teams haben das Potenzial, sich ins obere Tabellendrittel zu spielen. Ein Duell auf Augenhöhe ist wahrscheinlich.

Beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg. Helpenstein zeigte sich defensiv anfällig, während Teveren nach dem 1:4 in Zülpich Wiedergutmachung betreiben will. Für beide Seiten geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Breinig zeigte zuletzt beim klaren 6:2 in Uevekoven seine Offensivstärke. Trainer Dirk Ruhrig warnt jedoch vor dem Gegner: „Wir lassen uns nicht vom Tabellenbild blenden, auch wenn Glesch noch keinen Punkt hat. Sie sind im Umschaltspiel gefährlich und es wird ein Geduldsspiel, bei dem wir wachsam bleiben müssen.“ Die Gäste benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht früh im Tabellenkeller festzustecken.

Schafhausen wartet noch auf den ersten Sieg, blieb jedoch defensiv stabil mit zwei torlosen Remis. Uevekoven zahlte als Liganeuling bisher Lehrgeld und kassierte zehn Gegentore. Beide Mannschaften wollen den Knoten platzen lassen, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen.

Aufsteiger Fliesteden ist mit zwei Siegen optimal gestartet und will die Serie auch gegen Arnoldsweiler fortsetzen. Die junge Viktoria-Mannschaft sucht nach Stabilität und steht früh unter Druck. Für beide geht es um wichtige Punkte zur Bestimmung der eigenen Saisonrichtung.

Aufsteiger Eilendorf empfängt mit dem FC Hürth den großen Favoriten auf die Rückkehr in die Mittelrheinliga. „Hürth ist ein Top Aufstiegsfavorit mit einem mittelrheinligareifen Kader“, betont SVE-Trainer Jasmin Muhovic, der dennoch auf die Heimstärke seines Teams setzt. „Wir werden an unser Limit und darüber hinaus gehen müssen, um mitzuhalten. Jedoch wissen wir um unsere Qualitäten und gehen selbstbewusst in die Partie.“

