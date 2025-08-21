Eintracht Verlautenheide sucht den langen Atem im Titelrennen

– Foto: Gerhard Hannappel

Verlautenheide war lange Tabellenführer, am Ende fehlte die Kraft zum Aufstieg. Der sportliche Leiter Fabian Scheen erklärt, wie der Verein aus der Erfahrung lernen will – und wen er nun im Favoritenkreis sieht.

Eintracht Verlautenheide hat eine Saison hinter sich, die zwischen Euphorie und Ernüchterung schwankte. Über Monate führte die Eintracht die Landesliga Mittelrhein Staffel 2 an, schien dem großen Ziel Aufstieg so nah wie selten. Doch auf den letzten Metern gingen Kraft und Konstanz verloren. „Wir waren über lange Zeit verdienter Tabellenführer“, sagt Sportchef Fabian Scheen rückblickend. „Am Ende ist uns aber leider komplett die Puste ausgegangen. Deshalb haben wir den Aufstieg auch nicht verdient.“ Das Urteil klingt hart, ist aber Ausdruck der Selbstkritik, die in Verlautenheide gepflegt wird. Der zweite Platz mit 18 Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen liest sich stark – und soll zum Fundament für die kommende Spielzeit werden. Der Startschuss in die Vorbereitung fiel am 12. Juli. Zuvor hatten die Spieler bereits individuelle Programme absolviert. Doch der Umbruch und Verletzungen sorgten zunächst für wechselhafte Eindrücke. „Wir haben Licht und Schatten gesehen“, so Scheen. Schwer wiegt der Ausfall mehrerer Leistungsträger: Ruegenberg, Dahmen, Hemforth und von der Hand fehlen verletzungsbedingt teils längerfristig. Gleichzeitig gilt es, Neuzugänge zu integrieren und Automatismen einzuüben. „Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir die Abläufe auf dem Platz so sehen, wie wir uns das vorstellen.“ Der große Kader führte bislang zu viel Rotation, die nun Richtung Saisonstart reduziert werden soll.

Trotz der Rückschläge ist das Ziel klar: Verlautenheide will erneut im oberen Drittel mitmischen. „Wir streben wie in den vergangenen Jahren die Top fünf an“, sagt Scheen. Ein Selbstläufer wird das allerdings nicht. „Die Liga ist deutlich stärker geworden“, warnt er. Als klare Favoriten nennt er den FC Hürth, dessen Kader er in der Mittelrheinliga verortet, und den SV Breinig, der auf zahlreiche erfahrene Kräfte setzen kann. Dazu kommen Kurdistan Düren, Aufsteiger Fliesteden mit ambitionierter Kaderplanung und der SV Eilendorf, der sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Auch strukturell ist die Eintracht gefordert. Durch die Insolvenz des FC Düren entging dem Verein die Möglichkeit, über den „besten Zweiten“ den Aufstieg zu schaffen – ein Weg, der in den Vorjahren regelmäßig offenstand. „Das ist sehr ärgerlich, nicht nur für uns, sondern auch für viele andere Vereine“, betont Scheen. Für ihn ist klar: Der Verband müsse künftig stärkere Sicherheiten von Vereinen einfordern, die im Profibereich mitspielen wollen. „Entscheidend sollte auf dem Platz sein – nicht neben dem Platz.“