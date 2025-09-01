Eintracht Verlautenheide setzt Ausrufezeichen zum Auftakt

Der erste Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 brachte klare Siege, spannende Duelle und einige Überraschungen. Eintracht Verlautenheide startete furios, während Absteiger Hürth seine Ambitionen bestätigte.

Zülpich belohnte sich nach starker Leistung mit einem späten Punkt. Brand führte bereits durch Nils Küppers (35.) und Delany Arigbe (48.), ehe Pascal Schiffer (58.) und Dominik Spies (66.) den Ausgleich erzielten. Besonders Zülpich drängte in der Schlussphase auf den Sieg, scheiterte aber mehrfach am starken Gäste-Keeper Daniel Bräuer. Beide Teams rangieren nach dem ersten Spieltag im Mittelfeld.

Der Absteiger aus der Mittelrheinliga ließ von Beginn an keine Zweifel an seiner Stärke. Manuel Kabambi traf früh (10.), Noah Neuhaus erhöhte nach der Pause (48.), ehe Nico Schmitz den 3:0-Endstand besorgte (76.). Hürth übernimmt durch das bessere Torverhältnis Rang zwei (3 Punkte), Helpenstein startet als Tabellen-14. mit einer Hypothek in die Saison.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Sulayman Dawodu Breinig zunächst in Führung (53.). Lich-Steinstraß antwortete prompt: Kapitän Karsten Goeres glich nach einer Standardsituation aus (66.), ehe Moritz Borell per Distanzschuss die Partie drehte (75.). Mit dem Sieg rangiert Lich-Steinstraß auf Platz fünf (3 Punkte), Breinig bleibt ohne Zähler auf Rang 13.

Das Heinsberger Derby bot viel Intensität, aber keine Tore. Teveren hatte nach der Pause durch Yannick Voussen gute Möglichkeiten, scheiterte aber am starken Union-Keeper Niklas Giesen. Auch Schafhausen verpasste durch Florent Sylaj eine späte Chance. Beide Mannschaften starten mit einem Punkt in die Saison und orientieren sich damit früh im unteren Tabellendrittel.

In einem packenden Aufsteigerduell sicherte sich Fliesteden die ersten drei Punkte. Nach früher Führung der Gäste durch Kevin Jude Mohanraj (8.) drehten Noah Wölfle (18.) und Bilal Chanaa (27.) die Partie. Elias Hübsch traf doppelt für Uevekoven, doch Kingsley Sarpei (87., Elfmeter) und David Pütz (90.+4) machten den Unterschied. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit änderte nichts am Heimsieg.

Nach dem frühen Rückstand durch Joel Zolana (21.) drehte die Eintracht die Partie eindrucksvoll. Lucas Marso erzielte drei Treffer (52., 69., 84.), hinzu kamen ein Eigentor von Ibrahim Jeng (64.) und das 5:1 durch Nils Tangerding (88.). Mit dem klaren Sieg übernimmt Verlautenheide die Tabellenführung (3 Punkte, 5:1 Tore), während Glesch mit null Punkten und 1:5 Toren Tabellen-15. ist.