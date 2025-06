Eintracht Verlautenheide mit zwei weiteren Neuzugängen

Eintracht Verlautenheide treibt die Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Mittelrhein weiter mit Hochdruck voran. Mit Paul Filatov und Justin Müller kann der Verein nun zwei weitere Neuzugänge vorstellen, die sowohl in Sachen Potenzial als auch in ihrer Entwicklung vielversprechend sind. Beide Spieler stehen exemplarisch für die Philosophie des Vereins, junge Talente mit klarer Perspektive an die Mannschaft heranzuführen.

Mit Paul Filatov wechselt ein Landesliga-erfahrener Spieler von Ligakonkurrent Viktoria Arnoldsweiler nach Verlautenheide. Der 20-Jährige ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar – sowohl als offensiver Außenstürmer als auch als Außenverteidiger. Er bringt also genau das Profil mit, das moderne Mannschaften auf diesen Positionen suchen: Tempo, Technik und taktisches Verständnis. In der Hinrunde der vergangenen Saison wurde Filatovs Entwicklung durch eine Verletzung gebremst, doch in der Rückrunde kämpfte er sich zurück und etablierte sich als fester Bestandteil der Arnoldsweiler Startelf. Besonders bitter für Verlautenheide: Am letzten Spieltag bereitete Filatov im direkten Duell gegen die Eintracht noch ein Gegentor vor – künftig soll er solche Aktionen im Trikot der Verlautenheider zeigen. Die Verantwortlichen freuen sich jedenfalls auf einen entwicklungsfähigen Spieler mit bereits wertvoller Erfahrung in der Liga.