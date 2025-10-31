Eintracht Verlautenheide II hofft auf Wende nach Rückschlägen

Fußball-Kreisliga A: Nach zwei bitteren Niederlagen und einer zuletzt wackeligen Defensive steht Eintracht Verlautenheide II gegen Berger Preuß unter Druck. Das Team von Trainer Thorsten Lenzen will die Pleiteserie beenden und wieder Anschluss ans obere Tabellendrittel finden.

Einher mit den beiden Niederlagen ging dann auch die Stagnation in der Tabelle. Mit 13 Punkten „hinkt“ der Kader von Trainer Thorsten Lenzen dem Verfolgerfeld etwas hinterher. Der Rückstand auf den VfL Vichttal – dem Zweitplatzierten der Liga – beträgt nunmehr acht Punkte.

Mitte Oktober glänzte die zweite Mannschaft von Eintracht Verlautenheide noch mit dem 10:1-Kantersieg beim FC Stolberg. Innerhalb von gut 14 Tagen ist der Glanz beim Fußball-A-Ligisten aber etwas verblasst. Nach dem Schützenfest in der Kupferstadt unterlag man zu Hause dem SV Rott mit 1:5, und am Sonntag folgte die 4:5-Pleite beim Tabellenführer SV Eilendorf II.

Deutet sich am Sonntag zum Heimspiel der Eintracht gegen Berger Preuß (11 Uhr) die Wende für den Unterbau des Landesligisten an? „Das wird ein ganz schweres Spiel für uns“, schaut Trainer Lenzen voraus. Denn nach der Niederlage in Eilendorf musste sich sein Kader erst einmal sammeln, und außerdem wartet mit dem nächsten Spielpartner auch eine weitere Mannschaft, „die einige sehr gute Fußballer in ihren Reihen hat“.

Dabei lässt sich der Eintracht-Coach auch nicht davon blenden, dass Berger Preuß derzeit ziemlich tief im Keller der Liga angekommen ist. Die Gäste sind auf dem 14. Platz mit acht Punkten gelandet. „Egal, wo sie derzeit stehen. Als Team sind sie immer noch sehr stark und sehr schwer zu besiegen“, möchte Lenzen aber keine Namen aus dem Gästekader herausheben. Auch wenn er durchaus den Gästestürmer Jonathan Krauß meinen könnte. Er hat immerhin sieben Treffer in neun Begegnungen auf seinem Konto.

Seitens der Eintracht kann man sich nach knapp einem Drittel der Saison immerhin rühmen, mit 34 Treffern die höchste Quote noch vor Eilendorf zu haben. Auffällig am Lenzen-Kader ist aber auch, dass man 27 Tore einstecken musste. Allein zehn davon resultierten aus den letzten beiden Spielen.

Mit einem Schuss Trotz in der Stimme stellt Thorsten Lenzen aber heraus: „Wir werden am Sonntag eine schlagkräftige Truppe stellen.“ Um auch die Pleite von Eilendorf wieder zu begradigen. „Das Ding hätten wir uns nicht mehr aus der Hand nehmen lassen dürfen“, bekräftigt der Coach. Schließlich hatte seine Mannschaft bereits einen 3:0-Vorsprung beim Spitzenreiter herausgespielt. „Das ist mir in meiner Trainerkarriere bisher so noch nicht passiert“, unterstreicht der Coach.

Ob es möglicherweise daran lag, dass schon früh die „Winterzeit“ eingekehrt ist und man schon über Gebühr von der Grippe befallen wurde? Jedenfalls hat der Coach „einiges gesehen, woran wir erst einmal arbeiten müssen“. Die Lehren aus der Niederlage an der Halfenstraße sind gezogen. Wie sich das auswirkt, soll sich am Sonntag gegen Berger Preuß zeigen.

Die Spiele im Überblick: Burtscheider TV - Kellersberg, Breinig II - FC Stolberg, Vichttal II - SV Eilendorf II, Verlautenheide II - Berger Preuß (alle So., 11.00), Freund - Pannesheide (So., 13.30), Arm. Eilendorf - FC Eschweiler (So., 15.00), St. Jöris - Vaalserquartier, Rhen. Würselen/Euchen - Rott (beide So., 15.30)

