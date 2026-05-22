Eintracht Verlautenheide ergänzt Trainerteam für die nächste Saison Schnorrenberg und Peeters kommen für die neue Saison zum Heider-Hof-Weg von Tim Zimmer · Heute, 10:26 Uhr · 0 Leser

Die Verlängerung von Cheftrainer Dennis Buchholz ist ja bereits seit einigen Monaten fix, er geht somit bereits in sein 11. Jahr in Verlautenheide! In vollem Maße wird auch Co Trainer Volker Hemforth wieder zur Verfügung stehen. „Volker ist uns aufgrund einer schweren Operation die ganze Saison ausgefallen. Sein Fehlen haben wir an allen Ecken und Kanten gemerkt, umso glücklicher sind wir, dass er zur neuen Saison wieder voll dabei ist. Viel wichtiger aber ist, dass er gesundheitlich wieder genesen ist, dafür sind wir sehr dankbar", so der sportliche Leiter Fabian Scheen.

Neu als Co Trainer dazu stoßen wird der Niederländer Roger Peeters. Der 57-Jährige verfügt bereits über 23 Jahre Trainererfahrung bei Vereinen wie Gulpen oder Schinveld und kommt vom RKVV Vijlen, wo er aktuell noch Cheftrainer ist. „Roger kennen wir schon seit einigen Jahren, da er in Verlautenheide wohnt und dem Verein immer nahe stand. Dass es nun klappt, freut uns sehr, da Roger einerseits menschlich extrem gut ins Team passt und zusätzlich eine sehr gute Expertise aus den Niederlanden mitbringt", so Scheen.