Eintracht-Verlautenheide chancenlos – Germania Teveren dominiert mit 4

Rollt Fußball-Landesligist Germania Teveren das Feld von hinten auf? Beim 4:0-Sieg über Eintracht Verlautenheide warteten die Heidekicker mit ihrer bisher stärksten Saisonleistung auf. Nach dem klaren Sieg über den Fast-Meister der Vorsaison gab sich Germanias Trainer Sebastian Wirtz kämpferisch und stachelte seine Jungs beim Tänzchen auf dem Platz an: „Jetzt holen wir auch noch sechs weitere Zähler aus den beiden verbleibenden Spielen bis zur Winterpause.“

Das ist dem Geilenkirchener Klub trotz des schweren Restprogramms durchaus zuzutrauen. Denn mit der aktuellen Form muss sich das Team um Kapitän Isaac Orolade weder vor Fliesteden noch vor dem SV Breinig fürchten. Die Germanen ließen kaum Zweifel zu, dass sie den Gast von Beginn an einschnüren wollten. Allerdings brauchte es bis zur 34. Minute, bis die Bemühungen der Platzherren auch von Erfolg gekrönt wurden. Bis dahin hatte Germania bereits drei gute Torchancen nicht genutzt. Meist über die Flügel kommend, scheiterten die Gastgeber durch Luis Seferens (10.) und Stefan Savic (14.), aber auch Boris Perencevic (18.) fand in Eintracht-Keeper Max Kirch seinen Meister.

Verlautenheide hatte in der 20. Minute durch Eugen Lobanov die erste Einschussmöglichkeit. Der Gästestürmer schoss aber Germanias Keeper Niklas Aretz an. Auf der anderen Seite prüfte Joao Kiala wenig später Torhüter Kirch, der ebenso wie einige Minuten darauf gegen Savic klärte. Nach dem ersten Tor der Hausherren roch es bei einem Freistoß, den Max Wickum aus 25 Metern Entfernung an die Querlatte setzte.

In der 34. Minute wars dann soweit. Savic ließ zwei Eintracht-Abwehrspieler aussteigen und schoss aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Die Möglichkeit zum Ausgleich (38.) ließ Onur Baslanti aus, als Aretz parierte. Nach dem Seitenwechsel sah es zunächst so aus, als habe die Eintracht neue Körner bekommen. Die Phase dauerte jedoch nicht lange an. Dafür legte Teveren durch Max Wickum das 2:0 (56.) nach. Eintracht-Coach Dennis Buchholz monierte am Spielfeldrand fehlende Laufbereitschaft und mangelnden Einsatzwillen. „Das sieht alles einfallslos bei uns aus!“

Viel erfolgreicher ging Teveren durch Luis Seferens vor, dem das 3:0 (72.) gelang. In der Nachspielzeit (90.+3) belohnte sich der eingewechselte Yannick Voussen mit dem 4:0. „Wir haben heute gezeigt, dass wir es auch besser können“, spielte Teverens Trainer Wirtz offenbar auf die Niederlage zuletzt in Arnoldsweiler an. Da spielte Teveren auch schon ganz passabel, traf aber das Tor nicht. Wirtz: „Ich muss heute einfach den Hut vor meiner Mannschaft ziehen. So gut habe ich sie in dieser Saison noch nicht gesehen.“

Kaum zu halten war Eintracht-Trainer Buchholz. Er schimpfte: „Das war einfach nur peinlich von uns heute. So werden wir kein Spiel mehr gewinnen“.

