Eintracht verlängert mit Jona Borsum – Leihe zum SV Meppen perfekt Die Zukunft von Jona Borsum bleibt langfristig an Eintracht Braunschweig gebunden von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Eintracht Braunschweig hat ein klares Signal für die Zukunft gesetzt und den Vertrag mit Jona Borsum vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Gleichzeitig verleihen die Löwen den 21-Jährigen für die Saison 2026/27 an den SV Meppen, wo er in der 3. Liga den nächsten Entwicklungsschritt gehen soll.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sieht in der Leihe auf der Vereinshomepage die optimale Lösung: „Für die Entwicklung von Jona ist die Leihe in die 3. Liga ein sinnvoller und richtiger Schritt. Er braucht regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau, um seine gute Entwicklung aus dem Vorjahr fortzusetzen. Wir trauen Jona zu, dass er sich in Meppen durchsetzt und wünschen ihm für die kommenden Monate viel Erfolg.“ Leistungsträger in Offenbach empfiehlt sich Borsum hatte sich in der vergangenen Saison bei Kickers Offenbach eindrucksvoll empfohlen. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte 31 Regionalligapartien, erzielte acht Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Mit seinen Leistungen spielte sich der 1,91 Meter große Peiner nachhaltig in den Fokus.

Nun folgt mit der Leihe zum SV Meppen der nächste Karriereschritt. Dort soll der ehemalige Nachwuchsspieler des VfL Wolfsburg und von Eintracht Braunschweig erstmals dauerhaft Erfahrungen in der 3. Liga sammeln. Meppen setzt große Hoffnungen in den Neuzugang Auch beim SV Meppen ist die Vorfreude auf den Neuzugang groß. Sportchef Olufemi Smith hebt insbesondere Borsums körperliche Präsenz und seine Spielweise hervor.