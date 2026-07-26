Eintracht verlängert mit Jona Borsum – Leihe zum SV Meppen perfekt

Eintracht Braunschweig hat ein klares Signal für die Zukunft gesetzt und den Vertrag mit Jona Borsum vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Gleichzeitig verleihen die Löwen den 21-Jährigen für die Saison 2026/27 an den SV Meppen, wo er in der 3. Liga den nächsten Entwicklungsschritt gehen soll.
Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sieht in der Leihe auf der Vereinshomepage die optimale Lösung: „Für die Entwicklung von Jona ist die Leihe in die 3. Liga ein sinnvoller und richtiger Schritt. Er braucht regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau, um seine gute Entwicklung aus dem Vorjahr fortzusetzen. Wir trauen Jona zu, dass er sich in Meppen durchsetzt und wünschen ihm für die kommenden Monate viel Erfolg.“
Borsum hatte sich in der vergangenen Saison bei Kickers Offenbach eindrucksvoll empfohlen. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte 31 Regionalligapartien, erzielte acht Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Mit seinen Leistungen spielte sich der 1,91 Meter große Peiner nachhaltig in den Fokus.
Nun folgt mit der Leihe zum SV Meppen der nächste Karriereschritt. Dort soll der ehemalige Nachwuchsspieler des VfL Wolfsburg und von Eintracht Braunschweig erstmals dauerhaft Erfahrungen in der 3. Liga sammeln.
Auch beim SV Meppen ist die Vorfreude auf den Neuzugang groß. Sportchef Olufemi Smith hebt insbesondere Borsums körperliche Präsenz und seine Spielweise hervor.
„Mit seiner Körperlichkeit, Zweikampfstärke und Spielintelligenz bringt Jona beste Voraussetzungen für das zentrale Mittelfeld mit. Er arbeitet viel für die Mannschaft und wird uns direkt weiterhelfen“, erklärt Smith. Zudem sieht er den Neuzugang aufgrund seiner Größe als zusätzliche Stärke im Kopfballspiel.
Borsum selbst fühlt sich nach den ersten Trainingseinheiten bereits angekommen: „Ich habe mich direkt wohlgefühlt. Beim SV Meppen ist alles sehr familiär. Es ist einfach eine super Truppe mit einem unglaublichen Spirit und einem sehr guten Trainer. Ich freue mich vor allem auf die Heimspiele und die unglaubliche Stimmung hier im Stadion.“
Mit der Vertragsverlängerung und der Leihe verfolgt Eintracht Braunschweig einen klaren Plan: Borsum soll sich in der 3. Liga weiterentwickeln und mit zusätzlicher Erfahrung nach Braunschweig zurückkehren.