Eintracht vergisst die Punkte in Pirmasens

BAD KREUZNACH. Mit leeren Händen kehrte die SG Eintracht aus Pirmasens zurück. Trotz einer erneut sehr ordentlichen Vorstellung unterlagen die Bad Kreuznacher bei der mit einigen Unterschiedsspielern aufgepeppten FKP-Reserve am Ende unnötig mit 2:3 (2:1). Erneut kostete eine 15-minütige Schwächephase ein besseres Ergebnis. Durch die Ergebnisse der anderen Teams im Tabellenkeller fiel die SGE auf den vorletzten Platz in der Fußball-Verbandsliga zurück.

Gegenüber der Vorwoche hatte Thorsten Effgen nur auf einer Position gewechselt. Für Levi Mukamba war Ilker Yüksel als zweite Offensivkraft neben Deniz Darcan ins Team gerückt. Eine Maßnahme, die für hochkarätige Umschaltmomente und auch ausreichend gute Möglichkeiten sorgte, aber – aus Sicht der Gäste – nicht für genug Tore. „Vor allem Deniz Darcan wird sich ärgern, denn er hat Chancen liegen gelassen, die er normalerweise mit verschlossenen Augen macht“, ärgerte sich auch sein Trainer.

Die Pfälzer hatten den besseren Start in die Partie, gingen bereits nach in Minute zehn nach Doppelpass und anschließendem Steckpass auf Dario Tuttobene spielerisch sehr ansehnlich in Führung. Doch schon im Gegenzug sorgte Darcan für den Ausgleich. Einen lang geschlagenen Ball von Mika Brunswig veredelte der Co-Spielertrainer sicher. In der Folge dominierte die Eintracht die Partie, hatte gute Möglichkeiten, und in der 26. Minute traf Yüksel zur überfälligen Führung. „Es war eine wirklich starke erste Hälfte, in der wir höher führen müssen“, zog Thorsten Effgen ein positives Fazit.

Nach der Pause folgten allerdings die so oft obligatorischen 15 Minuten verlängerter Auszeit. Erst schlief die komplette Bad Kreuznacher Hintermannschaft bei einem Eckball (49., Oskar Prokopchuk), dann bekam man bei einem schön ausgespielten Konter keinen Zugriff (60., Till Decker). Effgen: „Nach dem Ausgleich haben wir zehn Minuten schlecht verteidigt.“ Und damit brachte sich die SGE mal wieder in Kürze um den Lohn eines insgesamt gar nicht enttäuschenden Auftritts. Und in starken 30 Minuten bis zum Abpfiff gab es auch noch ausreichend Gelegenheiten zum Punktgewinn: Ein Schuss von Jan Wingenter wurde von der Linie gekratzt. Darcan scheiterte mit einem Kopfball aus drei Metern und völlig freistehend aus elf Metern, Malik Schäfers Abschluss aus gleicher Distanz lenkte FKP-Keeper Simon Schwarz um den Winkel, und auch Matti Rieß‘ Abschluss aus kurzer Distanz geht an einem guten Tag ins Netz. Pirmasens verbuchte in dieser Phase gerade noch einen Konter. Und so blieb dem SGE-Coach nach Abpfiff das unbefriedigende Fazit: „Mit dieser halben Stunde kann ich leben, aber es muss ein Punkt herausspringen. Doch lieber sind mir Möglichkeiten, die man vergibt, als gar keine Chancen.“

Statt Punkten brachte die SGE Blessuren mit: Lennart Drees musste mit Knieproblemen raus, Marvin Heinrich humpelte nach einem Schlag auf den Knöchel vom Platz, und auch Deniz Darcan ist angeschlagen.

Bis zur nächsten Woche sollten die Verletzten fit werden, dann geht es für die Kreuznacher weiter mit dem nächsten Sechs-Punkte-Spiel. Sonntag gastiert Schlusslicht TuS Steinbach im Moebusstadion, bevor sich die Eintracht danach für die Duelle mit den beiden Top-Teams TuS Mechtersheim mit Berkan Celebi und Basara Mainz um Gianni Auletta.

SG Eintracht: Marschall – Drees (60. Mukamba), Brunswig (88. Strunk), Blenske, Heinrich (82. Kreuznacht) – Wingenter (70. Schäfer), Molnar, Baumann, Sinanovic – Yüksel (75. Rieß), Darcan.





