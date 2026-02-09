Eintracht unterliegt in Bielefeld mit 2:3

Enge Ausgangslage im Tabellenkeller Mit neuem Selbstvertrauen war die Eintracht nach Ostwestfalen gereist. Der 1:0-Heimsieg gegen den Karlsruher SC hatte den ersten Pflichtspieldreier des Jahres gebracht. Doch die Tabellensituation bleibt angespannt: Vor dem Anpfiff trennten beide Teams lediglich drei Punkte. Entsprechend formulierte Backhaus das Ziel, mindestens einen Zähler mitzunehmen, um den Vorsprung zu wahren. Hinter den Löwen lag ein intensiver Deadline-Day. Sechs Abgänge und sieben Neuzugänge prägten das Transferfenster. Einer der Neuen rückte sofort in die Startelf: Aaron Opoku ersetzte den gelbgesperrten Max Marie. Neben Marie fehlte auch Fabio Di Michele Sanchez aufgrund einer Gelbsperre. Grant-Leon Ranos und Ken Izekor nahmen zunächst auf der Bank Platz.

Traumstart für den DSC – Eintracht antwortet Die Partie begann denkbar ungünstig für Braunschweig. Nach nur 30 Sekunden traf Robert Uldrikis aus der Distanz zur Führung für die Hausherren, nachdem der Ball Torhüter Thorben Hoffmann durchgerutscht war. Doch die Eintracht reagierte schnell. Ein langer Ball auf Johan Gomez leitete den Ausgleich ein: Seine Flanke verwertete Sidi Sané per Kopf entschlossen zum 1:1 (8.). In einer intensiven Anfangsphase übernahmen die Löwen zunehmend die Kontrolle – und belohnten sich. Lukas Frenkert nutzte den Raum im Zentrum und schlenzte den Ball sehenswert in den rechten Winkel (24.).