Eintracht unter Flutlicht, Alemannia-"Abstiegsspiel", SGH vor Topduell

Region. Die Spiele von Eintracht Kreuznach, Alemannia Waldalgesheim und der SG Hüffelsheim verteilen sich am zweiten Spieltag der Verbandsliga über das komplette Wochenende. Den Auftakt machen die Kurstädter, die Freitag (19.30 Uhr) im Nahe-Stadion den VfR Baumholder erwarten. Weiter geht es am Samstag (17 Uhr) an der Waldstraße, wo die Elf von Elvir Melunovic den FC Basara Mainz zum Tanz bittet. Den Abschluss macht am Sonntag (16 Uhr) die SG Hüffelsheim im schweren Auswärtsspiel beim TB Jahn Zeiskam.
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„Wir wären gerne anders als mit einer 0:2-Niederlage in die Saison gestartet“, sagt Eintracht-Coach Amin Ouachchen. Gegen Baumholder soll deshalb Wiedergutmachung betrieben werden. „Es gibt keine Ausrede. Wir haben einen starken und breiten Kader.“ Entsprechend erwartet der 39-Jährige, dass sich seine Akteure „schütteln und zeigen, dass sie es besser können.“
Dass das gegen ein Team, das alles andere als ein typischer Aufsteiger ist und nach seinem Derby-Sieg gegen den SC Idar-Oberstein mit ganz breiter Brust anreist, nicht leicht wird, sei allen bewusst. „Wir sind vor der Offensivstärke von Baumholder gewarnt, kennen aber auch unsere Stärken.“ Ouachchen lässt sich nicht beirren. Nach einem freien Wochenende und zwei intensiven Einheiten am Montag und Dienstag waren bei der Eintracht im Donnerstagstraining vor allem Übungen im taktischen Bereich angesagt.
Die Diamanten waren vergangene Spielzeit spielerisch das Maß der Verbandsliga, überzeugten auch beim 1:1 in Waldalgesheim. „Dem Auftakt nach zu urteilen ist es jetzt ein Abstiegsspiel“, scherzt Melunovic. Beide Teams wollen nach ihren Niederlagen (Alemannia 0:1 in Hüffelsheim, Basara 1:3 gegen Kandel) schnellstens in die Spur finden. Dabei weiß an der Waldstraße jeder, dass die Situation aktuell ausgesprochen schwierig ist. Mit Marlon Pira (Kreuzbandriss) und Mahdi Mehnatgir (Kieferbruch) fällt mittelfristig der komplette Sturm aus.
Auch deshalb sagt Melunovic, dass ihm und seinem Co Sascha Witt in der Herangehensweise die Hände gebunden sind. „Mit Konsequenz im Spiel und mannschaftlicher Geschlossenheit ist aber viel möglich.“ Der 54-Jährige denkt dabei nicht nur an die drei sehr guten Gelegenheiten im Auftaktspiel, er sieht sich in seiner Eigenschaft als Trainer besonders gefordert. Wichtig könnte es werden, in bestimmten Spielphasen das eigene System zu ändern, was in der Vorbereitung schon gut gelungen sei. In den Trainingseinheiten in dieser Woche lag ein Augenmerk auf der gegenseitigen Unterstützung auf dem Platz. Die klare Forderung: „Dabei muss jeder einen Schritt mehr machen als sonst.“ Gut in diesem Zusammenhang, dass Abwehrspieler Justin Padberg zurück im Kader ist. Gut auch, dass die Neuzugänge Ben Beißmann, Noah Mukanya und Jan Wingenter, die in Hüffelsheim in der Startelf standen, erste Akzente setzen und Selbstvertrauen tanken konnten.
Auch eine zweite Niederlage wäre für Grün-Weiß kein Beinbruch, wenn die Art und Weise des Auftritts stimmt. Für Melunovic steht fest „dass es das schwierigste Jahr wird, seit ich bei der Alemannia bin.“ Ein Saisonziel wurde deshalb auch gar nicht formuliert. Wenn, dann lautet das: Möglichst schnell möglichst viele Punkte zu sammeln, die Mannschaft weiterzuentwickeln und den Verein für die Zukunft zu stabilisieren. Nach sechs bis acht Spielen soll erstmals ein Zwischenfazit gezogen werden.
Wie die Eintracht aus dem Vollen schöpfen. Das kann auch Hüffelsheims Trainer Christian Lüllig. Vor der Reise in die Südpfalz haben sich Cedric Lind und Elias Ludwig wieder zurückgemeldet, auch Leon Kern ist nach seiner Dienstreise wieder bei der Mannschaft. Das sei auch nötig, so Lüllig, der einen spielstarken Gegner erwartet. „Wir brauchen eine Top-Leistung bei einer Top-Mannschaft, um erfolgreich zu sein.“ Co-Trainer Kevin Lemke hat den Jahn bei Aufsteiger SV Büchelberg im südpfälzer Duell beobachtet und dabei auch gesehen, dass zeiskam in der Defensive verwundbar ist. Am Ende hieß es nach 90 Minuten nämlich trotz einer 2:0-Führung nur 2:2 unentschieden.
Aus den eigenen Reihen hatte gegen die Alemannia in der SG-Abwehr Neuzugang Bastian Bsullak (21) überzeugt. „Er hat die Begegnung wirklich sehr abgeklärt heruntergespielt“, so Lüllig, der im Tor streng nach dem Leistungsprinzip gehen will. Ob Mark Becker, der ebenso einen Sahnetag erwischt hatte, seine zweite Chance bekommt, oder ob Tobias Edinger in Zeiskam aufläuft? Für den Trainer ist es am wichtigsten, „dass die Entscheidung begründet ist und sie von den Spielern akzeptiert wird.“