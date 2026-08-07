Eintracht unter Flutlicht, Alemannia-"Abstiegsspiel", SGH vor Topduell

„Wir wären gerne anders als mit einer 0:2-Niederlage in die Saison gestartet“, sagt Eintracht-Coach Amin Ouachchen. Gegen Baumholder soll deshalb Wiedergutmachung betrieben werden. „Es gibt keine Ausrede. Wir haben einen starken und breiten Kader.“ Entsprechend erwartet der 39-Jährige, dass sich seine Akteure „schütteln und zeigen, dass sie es besser können.“

Dass das gegen ein Team, das alles andere als ein typischer Aufsteiger ist und nach seinem Derby-Sieg gegen den SC Idar-Oberstein mit ganz breiter Brust anreist, nicht leicht wird, sei allen bewusst. „Wir sind vor der Offensivstärke von Baumholder gewarnt, kennen aber auch unsere Stärken.“ Ouachchen lässt sich nicht beirren. Nach einem freien Wochenende und zwei intensiven Einheiten am Montag und Dienstag waren bei der Eintracht im Donnerstagstraining vor allem Übungen im taktischen Bereich angesagt.

Melunvic: Nach Auftakt ein Abstiegsspiel

Die Diamanten waren vergangene Spielzeit spielerisch das Maß der Verbandsliga, überzeugten auch beim 1:1 in Waldalgesheim. „Dem Auftakt nach zu urteilen ist es jetzt ein Abstiegsspiel“, scherzt Melunovic. Beide Teams wollen nach ihren Niederlagen (Alemannia 0:1 in Hüffelsheim, Basara 1:3 gegen Kandel) schnellstens in die Spur finden. Dabei weiß an der Waldstraße jeder, dass die Situation aktuell ausgesprochen schwierig ist. Mit Marlon Pira (Kreuzbandriss) und Mahdi Mehnatgir (Kieferbruch) fällt mittelfristig der komplette Sturm aus.

Auch deshalb sagt Melunovic, dass ihm und seinem Co Sascha Witt in der Herangehensweise die Hände gebunden sind. „Mit Konsequenz im Spiel und mannschaftlicher Geschlossenheit ist aber viel möglich.“ Der 54-Jährige denkt dabei nicht nur an die drei sehr guten Gelegenheiten im Auftaktspiel, er sieht sich in seiner Eigenschaft als Trainer besonders gefordert. Wichtig könnte es werden, in bestimmten Spielphasen das eigene System zu ändern, was in der Vorbereitung schon gut gelungen sei. In den Trainingseinheiten in dieser Woche lag ein Augenmerk auf der gegenseitigen Unterstützung auf dem Platz. Die klare Forderung: „Dabei muss jeder einen Schritt mehr machen als sonst.“ Gut in diesem Zusammenhang, dass Abwehrspieler Justin Padberg zurück im Kader ist. Gut auch, dass die Neuzugänge Ben Beißmann, Noah Mukanya und Jan Wingenter, die in Hüffelsheim in der Startelf standen, erste Akzente setzen und Selbstvertrauen tanken konnten. Heute, 17:00 Uhr SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim FC Basara Mainz Basara 17:00 live PUSH