Eintracht und Sulzemoos gewinnen – Nullnummer in Weichs

Die Zweitvertretung der Eintracht aus Karlsfeld empfing 1865 Dachau zum Lokalderby. Die Hausherren entschieden die Partie mit 2:0 für sich.

Karlsfeld – Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen: Dachau setzte auf Tempo auf dem linken Flügel, kam mehrmals bis zur Grundlinie durch, doch die Hereingaben waren zu ungenau. Karlsfeld reagierte mit einer Umstellung auf den Außenbahnen – und die fruchtete.

Denn kurz darauf eroberte die Eintracht den Ball, Mittelstürmer Kilian Schestak verlagerte mit einem perfekten Diagonalpass auf Marc Preis, der den Ball mitnahm und eiskalt zum 1:0 vollstreckte (23.). Ein sehenswerter Konter über zwei Stationen. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung glücklich, doch in der Folge erspielten sich die Karlsfelder weitere Möglichkeiten – darunter zwei Großchancen. Die Gäste deuteten vor der Pause nur noch mit Distanzschüssen Gefahr an.

Nach Wiederanpfiff ein ähnliches Bild: Karlsfeld investierte viel und war bei Standards gefährlich. Zweimal fehlte beim Kopfball nur die Präzision, ehe beim dritten Versuch alles passte: Stipe Masic traf nach einer Ecke per Kopf zum 2:0 (71.). In der Schlussphase verteidigte die Eintracht souverän, die Gäste fanden keine Mittel mehr.

Ein verdienter Erfolg für die Elf von Trainer Fabian Porsch: „In der ersten Viertelstunde haben die Dachauer etwas zu schlampig gespielt – zum Glück für uns. Danach waren wir die gefährlichere Mannschaft. Der Sieg geht in Ordnung.”

Arnbach verliert zuhause eindeutig

Arnbach – Gegen den Spitzenreiter aus Sulzemoos begann die Partie für den Gastgeber denkbar schlecht. Bereits in der 3. Minute traf SVS-Torjäger Manuel Eisgruber ins Schwarze. „Nach dem schnellen Gegentor sind wir dann ab Minute zehn etwas besser ins Spiel gekommen“, berichtet TSV-Coach Franz Gottwald.

Allerdings musste er zur Pause seinen etatmäßigen Torwart Florian Gazdag aufgrund einer Oberschenkelprellung auswechseln. Im zweiten Spielabschnitt machte der Gast aus Sulzemoos durch Tore von Mehmet Ayvaz (65.) und nochmals Manuel Eisgruber (88.) den verdienten Sulzemooser Sieg perfekt.

Schiedsrichter Aytac Aynaci erhielt vom Arnbacher Coach Franz Gottwald ein Extralob, der Referee habe seine Sache außerordentlich gut gemacht. Am kommenden Wochenende muss der TSV Arnbach zum VfR Garching II reisen, während Sulzemoos den SV Grüne Heide empfängt.

Keine Tore zwischen Weichs und Olympiadorf München

Weichs – Mit einem torlosen Remis endete die Partie des Aufsteigers aus Weichs gegen eine sehr gute Mannschaft des SV Olympiadorf. Der Weichser Keeper Fabian Langer war der Garant dafür, dass sein Team punkten konnte. War die erste Halbzeit noch weitestgehend ausgeglichen, so entwickelte der Gast aus der Landeshauptstadt im zweiten Spielabschnitt immer mehr Power. Die Weichser wehrten sich mit allem, was möglich war.

Zudem wuchs ihr Keeper Fabian Langer über sich hinaus. Aufgrund einiger verletzungsbedingten Unterbrechungen gab es eine längere Nachspielzeit, was gleichbedeutend mit einem verlängerten Zittern der Heimmannschaft war. Doch auch die letzte Drangphase überstand der SVW.

„Wir haben das Spiel mit viel Kampf über die Zeit gebracht. Olympiadorf war ein wirklich starker Gegner. Wir hatten Glück, das muss man einfach sagen, auch wenn Bastian Neisser in der ersten Halbzeit nur den Pfosten getroffen hat“, resümierte der Weichser Coach Robert Böttcher.