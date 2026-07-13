Eintracht und Elhan Kastrati gehen getrennte Wege

– Foto: André Nückel

Eintracht Braunschweig und Torhüter Elhan Kastrati beenden ihre Zusammenarbeit. Der Vertrag des 29-Jährigen wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, sodass der Schlussmann die Löwen mit sofortiger Wirkung verlässt.

Kastrati war vor der vergangenen Saison nach Braunschweig gewechselt und kam in seiner Zeit bei den Blau-Gelben auf zwei Einsätze in der 2. Bundesliga. Darüber hinaus gehörte er regelmäßig zum Torhüterteam der Profimannschaft.

Mit der Vertragsauflösung endet das Kapitel des Keepers nach einem Jahr an der Hamburger Straße. Wohin es den 29-Jährigen als Nächstes zieht, ist bislang offen.