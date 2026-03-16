Eintracht überzeugt mit klarem 6:0-Erfolg von Peter Schildmann · Heute, 08:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Schildmann

Mit attraktivem und kontrolliertem Fußball feierte die Mannschaft von Eintracht einen souveränen 6:0-Sieg gegen die Mannschaft von SC Hellas. Von Beginn an zeigte das Team eine konzentrierte und ernsthafte Einstellung und ließ dem Gegner über die gesamte Spielzeit hinweg kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Die Eintracht hatte aus den vergangenen Partien gelernt und trat diesmal von der ersten Minute an fokussiert auf. Mit ruhigem Spielaufbau, guten Kombinationen und klugen Bewegungen im Angriff gelang es immer wieder, die gegnerische Abwehr auseinanderzuziehen und gefährliche Situationen vor dem Tor zu kreieren.

Im Angriff zeigte sich besonders Chris Böhme in starker Form und erzielte zwei Treffer. Ebenfalls erfolgreich war Mert Karacali, der einmal ins Netz traf. Mann des Spiels war jedoch Edvin Kapetanovic der mit drei Toren glänzte und zusammen mit Böhme die Offensive der Eintracht entscheidend prägte. Die Mannschaft zeigte über die gesamte Spielzeit Charakter, Disziplin und hohe Konzentration wichtige Faktoren für den deutlichen Erfolg. Gleichzeitig war deutlich zu erkennen, dass der klare taktische Plan von Trainer Eleftherios Koutsaliaris aufging. Die Mannschaft setzte die Vorgaben ihres Trainers konsequent um, stand kompakt auf dem Platz und spielte mit Struktur und Geduld nach vorne. Das Spielsystem brachte Stabilität in die Defensive und gleichzeitig Kreativität im Angriff, was sich im klaren Ergebnis widerspiegelte.