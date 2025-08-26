Eintracht U23 bleibt weiter ohne Punktgewinn

Die U23 von Eintracht Braunschweig hat auch am dritten Spieltag der Oberliga Niedersachsen kein Erfolgserlebnis verbuchen können. Gegen den SV Atlas Delmenhorst unterlag die Mannschaft von Trainer Fabian Adelmann in der Rheingoldarena deutlich mit 0:4 (0:1) und wartet damit weiter auf die ersten Punkte der Saison.

Nach einer zähen ersten Halbzeit, in der die Nachwuchslöwen eigene Möglichkeiten nicht nutzen konnten, schlugen die Gäste unmittelbar vor dem Pausenpfiff zu: Nico Poplawski brachte Delmenhorst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs in Führung (45.+3).

Kurz nach Wiederanpfiff entschieden die Gäste die Partie dann innerhalb weniger Minuten. Zunächst erhöhte Jan-Niklas Urban nach einem schnellen Angriff auf 2:0 (55.), ehe Steffen Rohwedder nur drei Minuten später per Foulelfmeter nachlegte (58.). Vorausgegangen war die Gelb-Rote Karte für Eintrachts Mittelfeldspieler Marvin Awuah (57.), die die Aufgabe für die Gastgeber zusätzlich erschwerte.