Ligabericht
Yannick Lauer hat Wittlich gegen Wirges mit 1:0 in Führung gebracht.
Yannick Lauer hat Wittlich gegen Wirges mit 1:0 in Führung gebracht. – Foto: FuPa/Verein

Eintracht-U23 bezahlt Lehrgeld gegen Andernach

Rheinlandliga: Wittlich besiegt Wirges klar – Morbach geht in Linz unter – Arzfelder Remis im Kellerduell.

SV Rot-Weiss Wittlich – Spvgg Wirges 3:0 (1:0)

Alexander KristAutor