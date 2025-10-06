Eintracht-U23 bezahlt Lehrgeld gegen Andernach

Kurz vor der Pause tankte sich Christopher Bibaku durch die Defensivreihe der Gäste, behielt die Übersicht und sah in der Mitte Yannick Lauer. Der Torjäger blieb cool und vollstreckte mit seinem neunten Saisontor zur Führung der Wittlicher. Nach der Halbzeit kamen Wirges zwei Mal zu guten Gelegenheiten, um den Ausgleich zu erzielen. Beide Male hielt Keeper Philipp Berhard (50., 51.) die Führung mit starken Paraden fest. Nach 71 Minuten erhöhte Mohammad Rashidi auf 2:0, ehe Christopher Bibaku (80.) nach Vorlage von Yannick Lauer für die Entscheidung sorgte. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis. Es war ein sehr intensives Duell mit einer Mannschaft, die auch guten Fußball gespielt und uns das Leben schwer gemacht hat. Die Chancenauswertung hätte etwas besser sein können, ansonsten haben wir die Partie aber schon kontrolliert“, sagte RW-Coach Fah­rudin Kuduzovic zum Auftritt seiner Mannschaft.