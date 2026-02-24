Eintracht U19 unterliegt in Chemnitz mit 1:3

Die Eintracht U19 hat auch im zweiten Spiel der neu gestarteten Hauptrunde keinen Punktgewinn erzielt. Beim Chemnitzer FC unterlagen die Blau-Gelben mit 1:3. Bereits zur Pause lag die Mannschaft von Trainer Niklas Bahr mit 1:2 zurück.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 13. Minute durch Kühnreich in Führung. Nach 27 Minuten erhöhte Lewin per Elfmeter auf 2:0. Die Eintracht fand nur schwer ins Spiel, verkürzte jedoch kurz vor der Pause ebenfalls vom Punkt. Mads Runge verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:1 und brachte seine Mannschaft damit zurück ins Spiel.
Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Lehmann in der 51. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Dieser Treffer bedeutete bereits die Vorentscheidung. Auch eine Gelb-Rote Karte gegen den Chemnitzer FC in der 76. Minute änderte nichts mehr am Ergebnis.
Trainer Niklas Bahr zeigte sich nach Abpfiff deutlich enttäuscht: „Wir gehen absolut unzufrieden und enttäuscht aus der Partie.“ Zudem verwies er auf die äußeren Bedingungen: „Der kaum bespielbare Kunstrasen hatte großen Einfluss auf den Spielverlauf und sorgte für unvorhersehbare Situationen, was eine klare Bewertung für uns schwierig macht. Unabhängig davon bleibt festzuhalten, dass wir unsere Gegentore zu leicht bekommen haben, während wir für eigene Treffer und Chancen einen sehr hohen Aufwand betreiben mussten. Mit dem Verhältnis ist es dann nicht möglich, ein Spiel gewinnen zu können.“
Aufstellung Eintracht U19:
Herdes – Abdaoui, Fuchs, Runge, Funk, Redecker, Awali, Aksac (67. Karp), Pflücke (67. Gille), Altay, Hounkpati
Tore:
1:0 Kühnreich (13.)
2:0 Lewin (27., Foulelfmeter)
2:1 Runge (45.+1, Foulelfmeter)
3:1 Lehmann (51.)