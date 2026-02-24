Eintracht U19 unterliegt in Chemnitz mit 1:3 Zweite Niederlage in der neu gestarteten Hauptrunde von red · Heute, 17:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lars Portjanow

Die Eintracht U19 hat auch im zweiten Spiel der neu gestarteten Hauptrunde keinen Punktgewinn erzielt. Beim Chemnitzer FC unterlagen die Blau-Gelben mit 1:3. Bereits zur Pause lag die Mannschaft von Trainer Niklas Bahr mit 1:2 zurück.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 13. Minute durch Kühnreich in Führung. Nach 27 Minuten erhöhte Lewin per Elfmeter auf 2:0. Die Eintracht fand nur schwer ins Spiel, verkürzte jedoch kurz vor der Pause ebenfalls vom Punkt. Mads Runge verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:1 und brachte seine Mannschaft damit zurück ins Spiel. So., 22.02.2026, 11:30 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC Eintracht Braunschweig E. Braunsch. 3 1 Abpfiff Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Lehmann in der 51. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Dieser Treffer bedeutete bereits die Vorentscheidung. Auch eine Gelb-Rote Karte gegen den Chemnitzer FC in der 76. Minute änderte nichts mehr am Ergebnis.