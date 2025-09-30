Eintracht U19 unterliegt Holstein Kiel

Die U19 von Eintracht Braunschweig bleibt auch nach dem Heimspiel gegen Holstein Kiel ohne Punktgewinn. Gegen den Tabellendritten der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zeigte die Mannschaft von Trainer Niklas Bahr phasenweise eine solide Leistung, musste sich am Ende aber mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.

Nach einem frühen Rückstand durch Kiel-Stürmer Tack (21.) reagierten die Löwen prompt: Nur zwei Minuten später verwandelte Runge einen Strafstoß sicher zum Ausgleich (23.). Die Partie war in der ersten Halbzeit über weite Strecken ausgeglichen, zur Pause stand es 1:1.

Kurz nach Wiederbeginn geriet die Eintracht erneut in Rückstand – Zöllner traf für die Gäste zum 2:1 (47.). Bahr brachte in der Folge frische Kräfte, unter anderem kam Arda Aksac für Redecker (57.). Die Gäste blieben aber das gefährlichere Team und tauchten mehrfach gefährlich vor dem Tor von Eintracht-Keeper Herdes auf.

Trotz allem hielten die Löwen lange dagegen und kamen ohne Karten durch die reguläre Spielzeit. Doch in der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Ein Platzverweis in der dritten Minute der Nachspielzeit schwächte die Gastgeber, und nur Sekunden später nutzte der eingewechselte Emin Torunogullari die Überzahl zum entscheidenden 3:1 für Kiel (90.+4).