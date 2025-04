Eintracht-U19 und ihr ganz spezieller Sieg in Mainz

In der Wiederauflage des Finales vom Vorjahr sahen die Moselanerinnen bis kurz vor Schluss wie der glückliche Sieger aus, nachdem Lea Scherer in der 65. Minute das 1:0 für den TuS erzielt hatte. Kurz vor Schluss schwanden bei den Gastgeberinnen aber zunehmend die Kräfte. Zunächst erzielte Kristin Rubröder den Ausgleich (87.), ehe Sonja Bartoschek in der Nachspielzeit mit einem Doppelschlag für das Isseler Aus sorgte. „Es ist brutal und schmerzt sehr“, sagte Trainer Stefan Zimmer. Trotzdem sei die Niederlage am Ende verdient gewesen: „Bad Neuenahr hatte mehr Spielanteile, die größeren Chancen und war uns physisch überlegen. Wir haben alles gegeben und hatten eine Top-Mannschaft am Rande der Niederlage.“

A-Junioren-Regionalliga: TuS Marienborn – Eintracht Trier ⇥1:3 (1:2)

Die U19 der Eintracht hat nicht aufgrund des 3:1-Sieges an sich einen besonderen Erfolg über das Tabellenschlusslicht TuS Marienborn eingefahren. Speziell waren diese drei Punkte deshalb, weil die Mannschaft von Trainer Christian Esch fast eine gesamte Halbzeit lang in doppelter Unterzahl spielen musste. Dabei gingen die Mainzer nach einer Standardsituation zunächst in Führung, ehe Trier das Spiel durch Tore von Leonard Petry und Dion Morina binnen zwei Minuten drehte. Kurz vor der Pause kam es nach einem Foul an David Wacht zu einer hitzigen Situation im Mittelfeld, die für den Gefoulten in einem Platzverweis endete. Nach einem groben Foulspiel sah auch noch Leonard Yushkevich die Rote Karte. Mit neun Mann lief die Eintracht „um ihr Leben“, wie Esch berichtete. „Wir haben clever und mit heißem Herz verteidigt.“ Am Ende erhöhte Paul Reh sogar noch auf 3:1.

SVE: Manuel Kees - Jannik Heinzen, Paul Reh, David Wacht, Leonard Petry, Dion Morina, Inza Yere, Illia Kushnarenko, Dorian Kisoka, Leonard Yushkevich, Lukas-Orlando Steines

Tore: 1:0 Oumar Barry (16.), 1:1 Leonard Petry (36.), 1:2 Dion Morina (37.), 1:3 Paul Reh (76.)

Bes. Vork.: Rote Karten für David Wacht und Leonard Yushkevich (42./49., beide SVE)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – 1. FC Kaiserslautern II⇥ 2:2 (1:1)

Nach dem Unentschieden gegen den 1. FC Kaiserslautern II zeigte sich Trainer Markus Schottes zwiegespalten. Nach gerade einmal einer Minute holte der auffällige Ryan Douglas-Lowe einen Elfmeter heraus, den Nevio Marasa verwandelte. „Das war ein Auftakt nach Maß. Danach hatte Kaiserslautern aber mehr Spielanteile“, berichtete Schottes. Zunächst vergab Douglas-Lowe die große Chance aufs 2:0, dann parierte Matthias Fettes einen Foulelfmeter (23.). Mit dem Halbzeitpfiff glich der FCK, begünstigt durch einen individuellen Fehler, aus. Nach dem Seitenwechsel trafen die Gäste aus dem Gewühl heraus zur Führung. „Das war zu dem Zeitpunkt nicht unverdient. Danach war es ein Spiel auf ein Tor“, sagte der Trierer Trainer. Nach langem Einwurf von Louis Hermann traf Marasa in der 61. Minute zum Ausgleich. Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen für den SVE blieb es beim 2:2. „Die Reaktion war gut, deswegen mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf“, resümierte Schottes.

SVE: Matthias Fettes - Louis Hermann, Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer, Nevio Marasa (63. Phil Heck), Lias Weiland, Iason Papadopoulos (71. Nazar Ilienko), Nathan Matondo, Ryan Douglas-Lowe, Justus Molner

Tore: 1:0/2:2 Nevio Marasa (2., FE/61.), 1:1/1:2 unbekannt (40./51.)

Bes. Vork.: Matthias Fettes (SVE) pariert Foulelfmeter (23.)

Hier geht's zur Bildergalerie

C-Junioren-Regionalliga: TSV Schott Mainz – Eintracht Trier ⇥2:2 (1:1)

Das Spiel in Mainz stand für die Trierer unter dem Eindruck der offenbar mehr als fragwürdigen Gelb-Roten Karte für Paul Dietzen (31.). „Das hat das Spiel extrem beeinflusst und war nach unserer Ansicht eine krasse Fehlentscheidung“, ärgerte sich Trainer Fabio Fuhs. Zu diesem Zeitpunkt stand es durch ein frühes Tor der Mainzer und den Ausgleich von Bardh Memai 1:1. „Wir haben dann den Willen und die Mentalität gezeigt“, sagte Fuhs. Durch eine verunglückte Flanke, die ins lange Eck fiel, ging der TSV wieder in Führung. Christopher Felten fälschte den Ball zum erneuten Ausgleich ab. Kurz vor Schluss verpasste Kian Kunduru den Lucky Punch. „Wir haben alles gegeben, aber manchmal hat man nicht immer Einfluss auf den Spielverlauf“, resümierte der Eintracht-Trainer.

SVE: Tobias Zens - Lionne Laas (70. Ben Richter), Moritz Koster, Enes Bayraktar, Joona Meyer, Paul Dietzen, Phileas Hein (51. Tizian Strauch), Vladyslav Movchan, Kian Kunduru, Bardh Memai, Moritz König (58. Christopher Felten)

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Paul Dietzen (31., SVE)

Tore: 1:0/2:1 unbekannt (3./53.), 1:1 Bardh Memai (22.), 2:2 Christopher Felten (66.)

B-Jun‘innen-Regionalliga, Meisterrunde: TuS Issel – SG Andernach ⇥7:0 (3:0)

Mit dem Kantersieg haben die Isselerinnen ihren zweiten Tabellenplatz gefestigt. Schon nach acht Minuten lag der TuS durch Tore von Emely Schabbach und Anna Koster mit 2:0 in Führung. Dann schnürte Schabbach den Doppelpack. Nach dem Seitenwechsel schraubten Lotte Schmitt, Olivia Schütze, Lea Hollmann und erneut Koster das Ergebnis in die Höhe.

Issel: Narmin Samara - Anna Koster (56. Thalida Olayo), Lovis Klein, Annika Hower, Norah Graf (41. Zoe Lames), Hanna Mendryscha (41. Mia Marzi), Emely Schabbach (56. Lotta Kayser), Raquel Pereira (41. Lotte Schmitt), Lea Hollmann, Lilli Behr

Tore: 1:0/3:0 Emely Schabbach (4./38.), 2:0/4:0 Anna Koster (8./54.), 5:0 Lotte Schmitt (58.), 6:0 Olivia Schütze (80.), 7:0 Lea Hollmann (80.+2)

B-Juniorinnen-Regionalliga, Abstiegsrunde: FC Bitburg – JSG Römerberg⇥ 3:4 (2:2)

Nachdem die Gäste zunächst in Führung gegangen waren, drehten Nadine Nosbüsch und Luisa Trappen das Spiel. Noch vor der Pause kam Römerberg zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachte Melena Trappen ihr Team wieder in Front, ehe Matea Semren mit einem Doppelschlag die Partie wieder in Richtung der JSG kippen ließ. Daraufhin hatte der FCB nichts mehr entgegenzusetzen.

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider, Elly Lichter (51. Sarina Weber), Alma Pawlowsi, Yasmin Schomer (66. Ida Heinisch), Nadine Nosbüsch, Anna Kömen, Luisa Trappen, Isabella Salm, Finja Densborn (51. Anna Peters), Melena Trappen

Tore: 0:1/2:2 Simge Olgun (27./37.), 1:1 Nadine Nosbüsch (31.), 2:1 Luisa Trappen (33.), 3:2 Melena Trappen (54.), 3:3/3:4 Matea Semren (63./70.)