Eintracht-U19 fegt über Viktoria Herxheim hinweg 

Die Taktik des TuS Issel beim Favoriten 1. FC Saarbrücken war klar: Defensiv kompakt stehen und nach vorne hin immer wieder vereinzelt Nadelstiche setzen. Diese Ausrichtung ging über weite Strecken des Spiels auch gut auf. Im ersten Durchgang kamen die Saarländerinnen praktisch zu keiner einzigen Chance. Aus dem Nichts traf der FCS jedoch per Distanzschuss zum 1:0. Im zweiten Durchgang sorgte eine Ecke, die Kimberley Ruhstorfer per Kopf zum 2:0 vollendete, für die Vorentscheidung. Als Issel auf ein offensiveres 4-2-3-1 umstellte, stellte Saarbrücken kurz vor Schluss mit einem Konter den 3:0-Endstand her. „Wir haben es taktisch gut gemacht, das Ergebnis ist am Ende vielleicht ein Tor zu hoch“, resümierte Trainer Stefan Zimmer.

B-Juniorinnen-Regionalliga, Meisterrunde: TuS Issel – SV Elversberg ⇥4:0 (1:0)

Schon nach fünf Minuten hatte Anna Koster die Moselanerinnen in Führung gebracht. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Emely Schabbach auf 2:0. Nachdem das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Vorrunde noch mit einem Remis geendet war, verdiente sich der TuS am Sonntag die drei Punkte redlich. Ein weiterer Treffer von Schabbach sowie das 4:0 von Thalida Olayo rundeten den erfolgreichen Spieltag für die Isselerinnen ab.

TuS Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt (63. Lea Hollmann (63.), Anna Koster (75. Mia Philipp), Lovis Klein, Thalida Olayo, Zoe Lames, Annika Hower (63. Raquel Pereira), Mia Marzi (71. Norah Graf), Emely Schabbach (71. Lotta Kayser), Olivia Schütze, Lilli Behr.

Tore: 1:0 Anna Koster (5.), 2:0/3:0 Emely Schabbach (45./58.), 4:0 Thalida Olayo (76.)

B-Juniorinnen-Regionalliga/Abstiegsrunde: 1. FFC Rheinhessen Ingelheim – FC Bitburg ⇥1:2 (1:2)

Mit einem sehenswerten Distanzschuss brachte Melena Trappen die Bierstädterinnen in Ingelheim in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Luisa Trappen nach einem Eckball auf 2:0. Noch vor der Pause kamen die Rheinhessinnen zum Anschlusstreffer, mit einem enormen kämpferischen Aufwand hielt der FCB den Sieg am Ende jedoch fest. Positiv zudem: Nach längerer Pause feierte Nadine Nosbüsch am Sonntag ihr Comeback.

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider, Ida Heinisch (80. Carla Zimmer), Alma Pawlowski, Yasmin Schomer, Nadine Nosbüsch, Anna Peters, Luisa Trappen, Isabella Salm, Sarina Weber, Melena Trappen

Tore: 0:1 Melena Trappen (19.), 0:2 Luisa Trappen (21.), 1:2 unbekannt (33.)

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – Viktoria Herxheim ⇥5:1 (1:1)

Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, doch in der Schlussphase ließen die Trierer noch einige hundertprozentige Chancen liegen. „Ich muss der Mannschaft ein großes Lob aussprechen, weil sie die taktischen Vorgaben unglaublich gut umsetzt und mit viel Intensität und Leidenschaft spielt“, zeigte sich Trainer Christian Esch zufrieden. Gegen Herxheim, das im Gegensatz zur Eintracht ausschließlich mit dem älteren Jahrgang gespielt hat, lobte der Trainer insbesondere das Kollektiv und die geschlossene Defensivarbeit: „Wie wir verteidigen, ist sehr fehlerfrei und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider.“

SVE: Lennard Kieren - Jannik Heinzen, Paul Reh, Bastian Süß (58. Noah Dienhart), David Wacht (87. Julian Wingerath), Leonard Petry (77. Lukas-Orlando Steines), Dion Morina, Inza Yere, Illia Kushnarenko, Dorian Kisoka, Maximilian Marx.

Tore: 1:0 Illia Kushnarenko (19.), 1:1 Bastian Sommer (32.), 2:1/4:1/5:1 Dion Morina (59./81./89.), 3:1 Eigentor (65.)

Hier geht's zur Bildergalerie

B-Junioren-Regionalliga: Spfr. Eisbachtal – Eintracht Trier ⇥0:2 (0:1)

„Im ersten Durchgang haben wir es sehr gut gemacht und alles umgesetzt, was wir uns im Training vorgenommen haben“, sagte Trainer Markus Schottes nach dem 2:0-Erfolg. In Sachen Effizienz war die Eintracht jedoch zu nachlässig und ließ zahlreiche Chancen ungenutzt. Kurz vor der Pause gingen die Gäste nach einer herausragenden Einzelaktion von Ryan Douglas-Lowe, der sich von der Mittellinie aus bis vor das Tor durchsetzte, in Führung. Den Querpass fälschte ein Eisbachtaler vor Phil Heck ins eigene Tor ab. Im zweiten Durchgang wollten die Trierer den Sack früh zumachen, agierten jedoch zu passiv und hatten Glück, dass ein Treffer aufgrund von Abseits zurückgepfiffen wurde und Matthias Fettes im Tor einmal stark parierte. Kurz vor Schluss erzielte Maximilian Schneider nach einem Freistoß von Serhii Simshah das erlösende 2:0. „40 Minuten war das ein sehr gutes Spiel, dann kam mit der Halbzeitpause der Bruch und wir sind nicht mehr reingekommen. Wir hatten Glück, dass das nicht bestraft wurde, auch wenn der Sieg in Ordnung geht“, resümierte Schottes.

SVE: Matthias Fettes - Tom Holstein (54. Louis Hermann), Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer, Nevio Marasa (72. Russell Kisoka), Lias Weiland (61. Athanasios Krallis), Phil Heck (50. Iason Papadopoulos), Nathan Matondo, Ryan Douglas-Lowe (77. Nazar Illienko), Justus Molner

Tore: 0:1 Jan Chetchouga (Eigentor, 32.), 0:2 Maximilian Schneider (75.)

C-Junioren-Regionalliga: SV Elversberg – Eintracht Trier ⇥1:3 (1:1)

Bei der SV Elversberg gerieten die Trierer durch einen Standard schon nach vier Minuten in Rückstand. „Die Jungs haben aber Mentalität gezeigt und sich in das Spiel gekämpft“, lobte Trainer Fabio Fuhs. Durch eine frühe Balleroberung erzielte Paul Dietzen den schnellen Ausgleich. Im zweiten Durchgang traf Joona Meyer doppelt zum am Ende verdienten 3:1-Sieg. „Es war nicht der große spielerische Leckerbissen, auch weil die Platzverhältnisse schwierig waren. Aber es gehört dazu, auch dann Lösungen zu finden. Insgesamt war es eine sehr gute Leistung“, resümierte der Trainer, der seine Mannschaft nun auf das Rheinlandpokal-Viertelfinale am heutigen Dienstag, 18.45 Uhr, auf dem Moselstadion-Kunstrasen gegen die TuS Koblenz vorbereitet.

Eintracht: Tobias Zens - Lionne Laas (61. Mathias Schmidt), Gabriel Kajic, Moritz Koster, Enes Bayraktar, Tizian Strauch, Joona Meyer, Paul Dietzen (45. Christopher Felten), Ben Richter (46. Phileas Hein), Kian Kunduru, Moritz König

Tore: 1:0 unbekannt (4.), 1:1 Paul Dietzen (8.), 1:2/1:3 Joona Meyer (50./57.)