– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Eintracht U19 empfängt den VfB Stuttgart Disziplin, Wille und Mut als Schlüssel zum Erfolg

Highlight für die Nachwuchslöwen: Im Achtelfinale des Junioren-DFB-Pokals empfängt die U19 von Eintracht Braunschweig am Samstag den VfB Stuttgart. Die Partie wird um 11 Uhr auf dem Gelände des Nachwuchsleistungszentrums am Kennelweg angepfiffen. Mit dem aktuellen Tabellenführer der U19 DFB-Nachwuchsliga Gruppe D wartet auf die Blau-Gelben ein echtes Schwergewicht. Die Schwaben qualifizierten sich mit zwei 2:0-Auswärtssiegen beim FSV Frankfurt und beim FC Augsburg für das Duell in Braunschweig.

Eintracht-Trainer Niklas Bahr sieht sein Team bestens vorbereitet und freut sich auf die Herausforderung: „Auf genau solche Spiele freuen wir uns, so ein Spiel lebt von Momenten und diese wollen wir uns mit absoluter Disziplin und Arbeitsbereitschaft erarbeiten.“ Neben Einsatz und Willen legt Bahr Wert auf das eigene Spiel mit dem Ball: „Wir wollen klare und mutige Lösungen finden. Wenn das gelingt, ist auch gegen einen Gegner mit solch einer Qualität alles möglich.“ Heute, 11:00 Uhr Eintracht Braunschweig E. Braunsch. VfB Stuttgart VfB Stuttg. 11:00 PUSH