Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Eintracht-U15 schießt sich fürs Derby warm
Frauen- und Jugendfußball: Triers C- und B-Junioren souverän – Issels Mädchen sind im Pokalfinale. BILDERGALERIE
von Andreas Arens · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser
Durchsetzungsfreudig: Natan Zieba (links) erzielte zwei Tore für die U15 von Eintracht Trier. – Foto: Hans Krämer