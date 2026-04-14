 2026-04-14T12:48:59.332Z

Ligabericht

Eintracht-U15 schießt sich fürs Derby warm

Frauen- und Jugendfußball: Triers C- und B-Junioren souverän – Issels Mädchen sind im Pokalfinale. BILDERGALERIE

von Andreas Arens · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser
Durchsetzungsfreudig: Natan Zieba (links) erzielte zwei Tore für die U15 von Eintracht Trier.
Durchsetzungsfreudig: Natan Zieba (links) erzielte zwei Tore für die U15 von Eintracht Trier. – Foto: Hans Krämer

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