Eintracht-U15 schießt sich fürs Derby warm

Gegen das Top-Team von der Kaiserlinde zogen sich die ersatzgeschwächten Bitburgerinnen achtbar aus der Affäre. Mit einer defensiven Grundausrichtung setzten die Eifelerinnen immer wieder Akzente. „Spielerisch war Elversberg klar überlegen, aber wir haben gut verschoben und die Räume eng gemacht“, resümierte Trainer Tobias Klink. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung. Nach Wiederanpfiff hätte Bitburg ausgleichen können, vergab die Chance jedoch. In der 65. Minute fiel mit dem 2:0 die Entscheidung. „Ich kann mit der Einstellung und Leistung meiner Mädels zufrieden sein. So müssen wir in den nächsten Spielen ebenfalls agieren“, sagte Klink, der mit Ida Heinisch, Nora Klerf und Emma Reder gleich drei langzeitverletzte Spielerinnen zu beklagen hat.