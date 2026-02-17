Eintracht trotzt Darmstadt einen Punkt ab Braunschweig holt nach starker erster Halbzeit ein 2:2 gegen den Tabellenführer von red · Heute, 12:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Eintracht Braunschweig hat im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SV Darmstadt 98 einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf erkämpft. Beim 2:2 an der Hamburger Straße zeigten die Niedersachsen zunächst eine nahezu perfekte erste Hälfte, ehe die Gäste nach der Pause zurückschlugen. Trotz des verpassten Sieges sendete die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus ein Signal der Widerstandsfähigkeit.

Mutiger Auftritt gegen den Favoriten Die Ausgangslage war klar: Mit Darmstadt gastierte die formstärkste Mannschaft der Liga in Braunschweig. Die Eintracht stand vor dem Spiel nur knapp über dem Relegationsplatz und benötigte dringend Zählbares. Entsprechend engagiert traten die Gastgeber auf und suchten früh den Weg nach vorn. Bereits in der Anfangsphase erarbeitete sich Braunschweig mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch zunächst an Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen. Die Gäste wirkten ungewohnt anfällig, fanden aber mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie.

Doppelschlag kurz vor der Pause Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnte sich die Eintracht für ihren Aufwand. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Mehmet Can Aydin den fälligen Elfmeter souverän zur Führung (41.). Nur wenige Minuten später erhöhte Johan Gómez nach einem langen Einwurf und unübersichtlicher Situation im Fünfmeterraum auf 2:0 (45.+2). Die Hausherren gingen mit einer verdienten Führung in die Kabine. Darmstadt reagiert – Maglica trifft doppelt Nach dem Seitenwechsel erhöhte Darmstadt den Druck. Eine Standardsituation brachte die Gäste zurück ins Spiel: Innenverteidiger Matej Maglica verkürzte per Kopf nach einer Flanke (56.). In der Folge entwickelte sich ein offenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten.