Eintracht-Triumph in der Paul-Dinter-Halle: Ein Fest des Fußballs Der Gastgeber krönt sich heute in einem packenden Finale zum Champion des 8. Hallenmasters und lässt die Konkurrenz hinter sich. von red · Heute, 22:08 Uhr · 0 Leser

Foto: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen

In einer Atmosphäre, die an die großen Tage des Hallenfußballs erinnerte, fand am heutigen Freitag das 8. Hallenmasters des FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen statt. Die Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen wurde zum Schauplatz für technische Brillanz, unbändigen Kampfgeist und eine Dramaturgie, die selbst erfahrene Sportbeobachter in ihren Bann zog. Es traten acht Mannschaften aus der Region an, um in einer Spielzeit von jeweils zehn Minuten den prestigeträchtigen Titel auszuspielen. Was die ca. 600 Zuschauer auf den Rängen erlebten, war eine Demonstration von Leidenschaft, die in einem furiosen Heimsieg des Gastgebers gipfelte.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Spannungsreiche Gruppenspiele in der Staffel A Der Weg in die Finalrunde war für alle Beteiligten steinig und von taktischer Finesse geprägt. In der Gruppe A legte der FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen einen Traumstart hin und besiegte die SG Niederlehme 1912 deutlich mit 3:0. Doch die Souveränität geriet ins Wanken, als der Gastgeber im Derby gegen die SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen eine überraschende 2:4-Niederlage hinnehmen musste. Währenddessen sicherte sich der SV Frankonia Wernsdorf 1919 mit einem knappen 1:0 gegen die Grün-Weißen aus Deutsch Wusterhausen wichtige Punkte. Das Unentschieden zwischen Wernsdorf und Niederlehme (2:2) sowie das abschließende 2:2-Remis zwischen Wernsdorf und der Eintracht sorgten für ein Herzschlagfinale in der Tabelle. Schließlich setzte sich Wernsdorf mit fünf Punkten als Gruppensieger an die Spitze, gefolgt von der Eintracht mit vier Zählern.

Dominanz und Überraschungen in der Gruppe B Zudem kristallisierte sich in der Gruppe B ein Zweikampf zwischen dem SV Zernsdorf und der SG Südstern Senzig heraus. Die Senziger setzten bereits in ihrem ersten Spiel ein gewaltiges Ausrufezeichen, indem sie den SC Blau-Weiß Schenkendorf mit 6:0 deklassierten. Zernsdorf hingegen bewies eine beeindruckende Konstanz und schlug den SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916 mit 2:0 sowie die SG Südstern Senzig in einem engen Duell mit 2:1. Trotz eines 1:1-Unentschiedens gegen Schenkendorf sicherte sich Zernsdorf mit sieben Punkten den Gruppensieg. Senzig folgte mit sechs Punkten ins Halbfinale, während Kablow-Ziegelei nach einem 1:0-Sieg gegen Schenkendorf den dritten Platz in der Gruppe belegte. Die Entscheidung in den Platzierungsspielen Bevor die Finalisten ermittelt wurden, ging es in den Platzierungsspielen um die Ehre und den versöhnlichen Abschluss des Turniers. Im Spiel um Platz 7 standen sich die SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen und der SC Blau-Weiß Schenkendorf gegenüber. In einer torreichen Begegnung behielt Deutsch Wusterhausen mit 4:3 die Oberhand. Im Kampf um den fünften Platz forderte die SG Niederlehme 1912 den SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916 heraus. Hier setzten sich die Merkur-Kicker knapp mit 2:1 durch und untermauerten ihre Ambitionen für die kommende Hallensaison.

Halbfinal-Dramatik und ein Neunmeterschießen Die Halbfinalbegegnungen lieferten den emotionalen Siedepunkt des Abends. Im ersten Halbfinale trafen der SV Frankonia Wernsdorf 1919 und die SG Südstern Senzig aufeinander. Es war ein offener Schlagabtausch, den Wernsdorf am Ende denkbar knapp mit 4:3 für sich entschied und damit den Einzug in das Endspiel perfekt machte. Noch dramatischer verlief das zweite Halbfinale zwischen dem Gastgeber aus Königs Wusterhausen und dem SV Zernsdorf. Nach der regulären Spielzeit war kein Sieger gefunden, sodass die Entscheidung vom Punkt fallen musste. Der FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen behielt die Nerven und siegte mit 3:2 nach Neunmeterschießen, was die Halle in ein Tollhaus verwandelte. Der Kampf um das Podium Im Spiel um Platz 3 trafen die beiden enttäuschten Halbfinalisten aufeinander. Der SV Zernsdorf und die SG Südstern Senzig schenkten sich auch in ihrem zweiten Aufeinandertreffen des Tages nichts. In einer Partie, die von hohem Tempo und feiner Klinge geprägt war, revanchierte sich Senzig für die Niederlage in der Gruppenphase. Mit einem 3:2-Sieg sicherte sich die SG Südstern Senzig den dritten Platz auf dem Podium, während Zernsdorf trotz einer starken Turnierleistung mit dem vierten Rang vorliebnehmen musste. Ein furiose Finale krönt den Gastgeber Der Höhepunkt war schließlich das Endspiel zwischen dem FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen und dem SV Frankonia Wernsdorf 1919. Die Eintracht, getragen von der lautstarken Unterstützung ihrer Fans, entwickelte eine Wucht, der die Wernsdorfer an diesem Abend nicht mehr standhalten konnten. Mit einer beeindruckenden Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse erspielten sich die Hausherren Chance um Chance. Am Ende stand ein deutlicher 5:2-Erfolg für den Gastgeber zu Buche. Dieser Sieg sicherte dem FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen den verdienten Titelgewinn beim heimischen Hallenmasters und sorgte für grenzenlosen Jubel vor ca. 600 Zuschauern in der Paul-Dinter-Halle.