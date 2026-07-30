Eintracht Trier spielt zu Ehren von verstorbenem Elmar Klodt

Der heutige Eintracht-Vorstandssprecher spielte in den Achtzigern sieben Jahre mit Klodt im blau-schwarz-weißen Dress zusammen und war anschließend fast fünf Saisons lang sein Trainer beim damaligen Luxemburger Erstligisten CS Grevenmacher. „Wir sind ein gutes Stück unseres Fußballerlebens zusammengegangen. Bei der Beerdigung kam mir der Gedanke, dass wir ein Spiel im Gedenken an ihn machen“, sagt Jochem.