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Testspiel
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Eintracht Trier spielt zu Ehren von verstorbenem Elmar Klodt
Dieses Spiel ist für Eintracht Trier keine Vorbereitungspartie wie jede andere: Wenn der Fußball-Regionalligist am Freitag ab 18.30 Uhr beim SV Sirzenich antritt, wird weniger das Sportliche im Fokus stehen.
von Andreas Arens · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser
Als Spieler (wie hier im Dress von Eintracht Trier) und später als Trainer immer mit ganzem Herzen dabei: Elmar Klodt (rechts). – Foto: Josef Frisch
Die Partie wird als Benefizspiel zu Ehren des vor gut einem Monat im Alter von 63 Jahren nach einem tragischen Unfall verstorbenen ehemaligen SVE-Spielers Elmar Klodt ausgetragen. Die Initiative ging dabei von der Eintracht selbst aus, wie Moritz Bredin, sportlicher Leiter der Sirzenicher, berichtet: „Alfons Jochem hat mich angerufen, und mir angeboten, das Spiel durchzuführen.“
Der heutige Eintracht-Vorstandssprecher spielte in den Achtzigern sieben Jahre mit Klodt im blau-schwarz-weißen Dress zusammen und war anschließend fast fünf Saisons lang sein Trainer beim damaligen Luxemburger Erstligisten CS Grevenmacher. „Wir sind ein gutes Stück unseres Fußballerlebens zusammengegangen. Bei der Beerdigung kam mir der Gedanke, dass wir ein Spiel im Gedenken an ihn machen“, sagt Jochem.