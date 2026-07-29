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Eintracht-Trainer Amin Ouachchen: „Haben total Bock“
Runderneuerte Bad Kreuznacher sind heiß auf eine heiße Verbandsliga-Runde +++ Der neue Coach schildert seine ersten Eindrücke vor dem Auftakt am Freitag in Hohenecken
von Mario Luge · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Mannschaftlich geschlossen: Der neue Verbandsliga-Kader der SG Eintracht Bad Kreuznach für die Saison 2026/27. – Foto: Mario Luge
Bad Kreuznach. Die Stimmung ist gut bei den Bad Kreuznacher Fußballern. Mit einem neuen Trainerteam geht die erste Mannschaft eine Saison in der Verbandsliga an, die so viel Spannung und Qualität wie selten verspricht. Der Kader ist mit jeweils etwa einem Dutzend Ab- und Zugängen runderneuert, und auch eine zweite Mannschaft soll in der C-Klasse Anlauf auf den dieses Jahr direkt möglichen Aufstieg in die A-Klasse nehmen. Auf den ersten Auftritt am Freitag (19 Uhr) beim TuS Hohenecken freut sich auch der neue Coach, Amin Ouachchen, der gemeinsam mit Rückkehrer Baris Yakut das Trainergespann 2026/27 bildet. Wie der erste Eindruck des neuen Trainers war und was er von der neuen Saison erwartet, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.