Eintracht testet im Trainingslager gegen Başakşehir

Eintracht Braunschweig hat das Testspielprogramm der Sommervorbereitung um zwei weitere präzise Termine ergänzt. Am Mittwoch, dem 9. Juli 2025, treffen die Löwen um 17.30 Uhr im Stadion Jenbach (Tirol) auf den türkischen Erstligisten Istanbul Başakşehir. Der Klub vom Bosporus belegte in der vergangenen Saison Platz fünf in der Süper Lig und war 2019/20 türkischer Meister sowie Champions-League-Teilnehmer. Das Stadion Jenbach ist den Blau-Gelben bereits bekannt – im Vorjahr fand dort ein Vorbereitungsspiel gegen den FC Winterthur statt.