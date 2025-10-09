Eintracht testet beim 1. FC Magdeburg

Während die 2. Bundesliga in ihre zweite Länderspielpause der Saison geht, bleibt Eintracht Braunschweig im Einsatz: Die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus absolviert am Donnerstag um 14 Uhr ein Testspiel beim 1. FC Magdeburg. Gespielt wird auf Platz 1 hinter der Avnet Arena.

Beide Klubs, die eine enge Städtepartnerschaft verbindet, treffen damit bereits zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander. Zum Auftakt im August hatte die Eintracht in Magdeburg durch ein spätes Tor von Mehmet Can Aydin (82.) mit 1:0 gewonnen. Das nächste Pflichtduell ist erst für den 18. Spieltag im Januar 2026 angesetzt.

„Es geht bei ihnen – wie bei uns – darum, den Leistungsstand zu prüfen und in die komplette Breite des Kaders reinzuhorchen“, erklärte der Eintracht-Coach.

Vor dem Testspiel präsentiert sich die Ausgangslage nahezu identisch: Sowohl der FCM als auch die Eintracht sammelten in den letzten fünf Pflichtspielen lediglich einen Punkt. Zuletzt verlor Magdeburg zuhause klar mit 0:4 gegen die SV Elversberg – eine Momentaufnahme, die für Backhaus allerdings keine große Bedeutung hat:

Der 49-Jährige sieht die Begegnung vor allem als Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln und den Rhythmus beizubehalten.

Backhaus kündigte an, in beiden Halbzeiten unterschiedliche Formationen testen zu wollen:

„Wir werden sicherlich eine Halbzeit mit der Mannschaft auftreten, die auch für ein Pflichtspiel in Frage gekommen wäre, und in der zweiten Halbzeit etwas durchmischen.“

Besonderes Augenmerk gilt Lino Tempelmann, der nach seiner Verletzungspause erstmals wieder über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden soll. Auch Sidney Raebiger steht vor seinem ersten Einsatz in dieser Saison, nachdem er wochenlang gefehlt hatte.

Für beide Teams bietet der Vergleich auf Augenhöhe eine Gelegenheit, abseits des Ligadrucks an Abläufen und Automatismen zu arbeiten. Gleichzeitig ist es für die Eintracht eine willkommene Möglichkeit, Selbstvertrauen für den Re-Start in der Liga zu tanken.