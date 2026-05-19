Eintracht stellt Weichen für die neue Saison - mehrere Abschiede

Eine Sonderrolle nimmt hingegen Jovan Mijatovic ein. Die Leihe des Angreifers vom New York City FC verlängerte sich automatisch bis zum 31. Dezember 2026, nachdem der Serbe die vereinbarte Einsatzanzahl erreicht hatte.

Vier Akteure kehren nach Ablauf ihrer Leihen zu ihren Stammvereinen zurück. Ken Izekor, Faride Alidou, Grant-Leon Ranos und Erencan Yardimci wurden im Kreis der Mannschaft verabschiedet. Vor allem Yardimci und Alidou hinterließen in der Rückrunde sportlich ihre Spuren. Yardimci kam in 32 Pflichtspielen auf fünf Treffer und zwei Vorlagen, Alidou steuerte in neun Einsätzen zwei Tore bei.

Bell Bell absolvierte seit seinem Wechsel im Sommer 2024 insgesamt 49 Pflichtspiele für die Blau-Gelben und war vor allem auf der linken Seite vielseitig einsetzbar. Patrick Nkoa kam erst im Sommer 2025 an die Hamburger Straße und bestritt 17 Partien. Der Innenverteidiger steuerte ein Tor und eine Vorlage zum Klassenerhalt bei. Winterzugang Anas Bakhat brachte es in der Rückrunde auf drei Einsätze.

Definitiv verlassen werden die Eintracht Leon Bell Bell, Patrick Nkoa und Anas Bakhat. Die auslaufenden Verträge des Trios werden nicht verlängert.

Auch abseits des Rasens gibt es einen personellen Wechsel: Christian Degenhardt, Leiter der Physiotherapie, verlässt den Verein nach vier Jahren auf eigenen Wunsch.

Kaufmann-Abschied noch nicht endgültig

Noch offen ist hingegen die Zukunft von Fabio Kaufmann. Der 33-Jährige wurde zwar aufgrund seines auslaufenden Vertrags zunächst formal verabschiedet, endgültig entschieden ist seine Zukunft jedoch noch nicht. Der Routinier kam in fünf Jahren auf 153 Pflichtspieleinsätze für die Eintracht und spielte besonders im Saisonendspurt eine wichtige Rolle im Abstiegskampf.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel deutete an, dass weitere Gespräche folgen sollen: „Bei Fabio Kaufmann sind unsere Gedanken jedoch noch nicht abgeschlossen.“

Ebenfalls ungeklärt bleibt die Situation von Torhüter Marko Rajkovacic. Der 26-Jährige gehörte zuletzt als Nummer zwei hinter Thorben Hoffmann fest zum Zweitliga-Kader, Gespräche über eine Verlängerung laufen aktuell.

Auch bei Frederik Jäkel ist die Zukunft noch offen. Der Innenverteidiger war im Sommer 2025 von RB Leipzig ausgeliehen worden, zog sich jedoch früh eine schwere Knieverletzung zu und fiel langfristig aus. Laut Verein befindet sich die Eintracht sowohl mit dem Spieler als auch mit RB Leipzig im Austausch über eine mögliche weitere Zusammenarbeit.

Mit den ersten Entscheidungen schafft die Eintracht früh Klarheit im Kader – weitere Personalfragen dürften allerdings erst in den kommenden Wochen beantwortet werden.