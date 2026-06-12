Eintracht startet Vorbereitung mit Testspiel bei FT Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat die ersten Eckpunkte der Sommervorbereitung für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt starten die Löwen am 2. Juli in die Vorbereitung und absolvieren in den darauffolgenden Wochen mehrere Testspiele sowie ein Trainingslager in Österreich.
Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Lars Kornetka am 5. Juli. Gegner ist der Braunschweiger Traditionsverein Freie Turner Braunschweig. Die Partie wird um 17 Uhr an der Herzogin-Elisabeth-Straße angepfiffen und markiert den ersten öffentlichen Auftritt der neu formierten Eintracht-Mannschaft.
Vom 16. bis 23. Juli reisen die Blau-Gelben erneut nach Österreich. Im oberösterreichischen Windischgarsten bezieht die Mannschaft ihr Quartier im „Dilly – Das Nationalpark Resort“. Dort sollen die Grundlagen für die neue Saison gelegt werden.
Während des Trainingslagers stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm.
Am 18. Juli trifft die Eintracht im Hofmann Personal Stadion auf den österreichischen Bundesligisten FC Blau-Weiß Linz. Fünf Tage später folgt zum Abschluss des Trainingslagers ein Vergleich mit FC Liefering, dem langjährigen Ausbildungspartner von FC Red Bull Salzburg.
Nach den ersten Vorbereitungswochen richtet sich der Fokus anschließend auf den Pflichtspielstart. Die neue Zweitliga-Saison beginnt am Wochenende vom 7. bis 9. August 2026.
Sommerfahrplan der Eintracht:
Damit stehen die ersten Bausteine der Vorbereitung fest. Weitere Testspiele und Termine dürfte die Eintracht in den kommenden Wochen bekanntgeben.