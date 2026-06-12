Eintracht startet Vorbereitung mit Testspiel bei FT Braunschweig Trainingsauftakt Anfang Juli – Trainingslager in Österreich mit zwei weiteren Härtetests von red · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser

Eintracht Braunschweig hat die ersten Eckpunkte der Sommervorbereitung für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt starten die Löwen am 2. Juli in die Vorbereitung und absolvieren in den darauffolgenden Wochen mehrere Testspiele sowie ein Trainingslager in Österreich.

Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Lars Kornetka am 5. Juli. Gegner ist der Braunschweiger Traditionsverein Freie Turner Braunschweig. Die Partie wird um 17 Uhr an der Herzogin-Elisabeth-Straße angepfiffen und markiert den ersten öffentlichen Auftritt der neu formierten Eintracht-Mannschaft. Trainingslager in Windischgarsten Vom 16. bis 23. Juli reisen die Blau-Gelben erneut nach Österreich. Im oberösterreichischen Windischgarsten bezieht die Mannschaft ihr Quartier im „Dilly – Das Nationalpark Resort“. Dort sollen die Grundlagen für die neue Saison gelegt werden.

Während des Trainingslagers stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Am 18. Juli trifft die Eintracht im Hofmann Personal Stadion auf den österreichischen Bundesligisten FC Blau-Weiß Linz. Fünf Tage später folgt zum Abschluss des Trainingslagers ein Vergleich mit FC Liefering, dem langjährigen Ausbildungspartner von FC Red Bull Salzburg.